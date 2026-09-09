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Galicia

Las ayudas de la Xunta para rehabilitar edificios residenciales y viviendas se convocarán a finales de año 

Europa Press
09/09/2026 19:06
Vista de viviendas en A Coruña
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Quintana
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La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha informado de que la Xunta convocará con carácter retroactivo a finales de año las ayudas para la rehabilitación de edificios residenciales, viviendas unifamiliares y actuaciones dentro de viviendas situadas en edificios, con un presupuesto de 13,6 millones de euros.

Así lo ha señalado este miércoles en declaraciones a los medios tras mantener una reunión de trabajo con la presidenta del Colexio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga), Teresa Suárez Agrasar.

Allegue ha apuntado que la convocatoria de estas ayudas estaba pendiente de la transferencia de los fondos del Plan Estatal de Vivienda, del cual a Galicia le corresponden 45,6 millones de euros, que "fueron transferidos en agosto, con ocho meses de retraso".

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"No podemos convocar estas ayudas en esta anualidad, toda vez que todavía no están formalizados los convenios entre el Estado y las Comunidades Autónomas", ha apuntado la conselleira. Por ello, tanto la Consellería como el Coafga han considerado que "lo más oportuno" es que la convocatoria de esta anualidad no se haga este año, ya que "las comunidades no tendrían tiempo".

La Xunta lanzará la convocatoria a finales de año por anticipado de gasto y abrirá el plazo de solicitudes en enero de 2027, con carácter retroactivo. De este modo, las obras que hayan comenzado durante 2026 podrán ser subvencionables, siempre que no estén finalizadas en el momento de la convocatoria.

Así, habrá ayudas destinadas a la rehabilitación integral de edificios de viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares. En este caso, se incluirán como subvencionables actuaciones para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la habitabilidad y sostenibilidad. La cuantía podrá alcanzar hasta 8.000 euro por vivienda y 90 euros por metro cuadrado de local, con un equivalente del 40% del coste de la actuación.

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En el caso de la accesibilidad, las ayudas podrán alcanzar hasta 13.000 euro por vivienda y 145 euros por metro cuadrado de superficie construida de locales comerciales y otros usos. Así, el máximo llegará a 18.000 euros si son personas mayores de 65 años o con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y en el caso de que el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%, podrán alcanzar 20.500 euros.

En cuanto a la habitabilidad y sostenibilidad, serán subvencionables las actuaciones de mejora o rehabilitación de los edificios, como la retirada de productos de la construcción que contengan amianto, medición del gas radón y, entre otras, obras para la eliminación del gas radón, actuaciones relacionadas con la envolvente del edificio. La cuantía podrá alcanzar 20.500 euros por vivienda y 228 euros por metro cuadrado de local, en función del ahorro energético obtenido.

La segunda línea será para intervenciones realizadas dentro de las viviendas situadas en edificios. Así, podrán recibir hasta 18.000 euros en función del grado de discapacidad de la persona solicitante y las de habitabilidad y sostenibilidad, dentro de las condiciones concretas establecidas por el programa, con hasta 7.500 euros por vivienda, con un máximo del 40% del coste.

Allegue también ha explicado que las ayudas serán compatibles entre sí y pudiendo alcanzar los 49.000 euros por vivienda.

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