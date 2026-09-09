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Galicia

Galicia tiene una de las tasas de suicidios más elevadas de España, advierte CIG

Efe
09/09/2026 19:29
Imagen referencial de un hombre con problemas de salud mental
Archivo El Ideal Gallego
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Galicia es la segunda comunidad autónoma en proporción de suicidios por habitante, solo superada por Asturias, ha advertido este miércoles el sindicato CIG.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre, CIG-Saúde indica en un comunicado que Galicia tiene una tasa de cerca de 11 suicidios por cada 100.000 habitantes.

Añade que el año pasado se contabilizaron 303 muertes investigadas por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y 295 según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Gómez Caamaño, durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, este lunes

Aprobado el Plan de Salud Mental 2026-2030, dotado con 177 millones y que suma 357 nuevos profesionales

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Tres de cada cuatro suicidios fueron de hombres, pero las tentativas de suicidio son sobre todo de mujeres, indica CIG y apunta que las personas mayores de 50 años son más propensas.

"Las muertes por suicidio representaron aproximadamente un tercio de las muertes violentas registradas en Galicia" el año pasado, apunta el sindicato y alerta sobre la "soledad no deseada" como una de las causas.

En ese sentido, reclama "más sanidad pública y políticas públicas contra la precariedad y la soledad no deseada".

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