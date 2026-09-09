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Galicia

Desestimado el recurso de la acusación que pedía investigar a Jácome por malversación y falsedad documental

Europa Press
09/09/2026 19:14
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO), ha fracasado este viernes con la cuestión de confianza mediante la cual quería desbloquear el presupuesto y a la que recurrió al no prosperar las cuentas en el pleno extraordinario que se celebró a las nueve y media de la mañana. EFE/ Brais Lorenzo
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome 
EFE / Brais Lorenzo
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La Audiencia Provincial de Ourense ha desestimado el recurso de apelación presentado por la acusación particular en el que se solicitaba ampliar el objeto del proceso que inicialmente investigaba al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación, para incluir también los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.

En su resolución, el Tribunal ha recordado que ya en junio de 2026 se acordó el sobreseimiento de las actuaciones que investigaban al regidor por un presunto delito continuado de prevaricación por no solicitar la compatibilidad para desempeñar sus funciones de regidor al tiempo que las de propietario de su televisión, Auria TV, y mantener así su sueldo en calidad de dedicación exclusiva.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome

Fiscalía pide inhabilitar nueve años a Jácome por prevaricar al no solicitar la compatibilidad de sus ingresos

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Ahora, la Sala ha destacado que dicha resolución "aboca necesariamente al rechazo del presente recurso, al ir indisolublemente unidos, en su caso, tanto la malversación de caudales pretendida como la falsedad documental con el delito de prevaricación objeto de querella".

La causa

En concreto, Pérez Jácome fue imputado el pasado mes de abril por un presunto delito continuado de prevaricación por el juez de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, Leonardo Álvarez, al considerar "evidente" la obligación del regidor de solicitar la compatibilidad entre su cargo de alcalde con dedicación exclusiva y el desarrollo de la actividad al frente de una televisión pública de carácter local, "sin que se admitan interpretaciones".

Así, Fiscalía presentó su escrito de acusación solicitando para el alcalde ourensano la pena de nueve años de inhabilitación, indicando que Jácome cobraba la retribución como regidor "en régimen de dedicación exclusiva", al tiempo que realizaba otras actividades "absolutamente incompatibles", las cuales le generaban "importantes ingresos anuales superiores a su retribución" como regidor.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome

Fiscalía renuncia a recurrir ante el Supremo el archivo de la causa contra Jácome

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En esta línea, la acusación particular, representada por el exedil de Democracia Ourensana Telmo Ucha, planteaba recurso para solicitar que este fuese procesado también por malversación y falsedad documental, que fue rechazado por el juez, confirmando la imputación solo por prevaricación.

Así, el querellante presentó entonces recurso ante la Audiencia Provincial para incluir dichos delitos, presentando además escrito de acusación en el que pedía 11 años y medio de cárcel.

Con todo, la Audiencia Provincial estimó el recurso del regidor ante el auto dictado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, archivando la causa que lo investigaba por prevaricación al considerar el supuesto "resultaría propio de la jurisdicción contencioso-administrativa, vía a la que no se ha acudido".

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