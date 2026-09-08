Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Rueda anuncia “la mayor inversión” en el Sistema Universitario Público de Galicia

Efe
08/09/2026 19:33
Rueda, durante su participación en el acto de apertura de curso universitario 26/27 en la Facultad de Economías de Vigo, acompañado de la Rectora de Vigo Carmen García; la rectora De Santiago Rosa Crujeiras, y el rector de La Coruña Ricardo Cao
Rueda (2d), durante su participación en el acto de apertura de curso universitario 26/27 en la Facultad de Economías de Vigo
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este martes, durante el acto que dio inicio al curso académico universitario 2026/2027, que el próximo Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia (SUG) volverá a crecer hasta alcanzar “la mayor inversión”.

Rueda, que ha presidido el acto celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Vigo, ha expresado su confianza en que el Gobierno autonómico y las tres universidades vuelvan a alcanzar un acuerdo.

Durante el acto, en el que estuvo acompañado por los rectores de las universidades de Vigo, Santiago y A Coruña y por representantes de los ámbitos político, académico y social, Rueda ha explicado que ya ha comenzado la negociación del que será el séptimo plan de financiación y aseguró que puede anunciar “en nombre de la Xunta de Galicia” que la financiación “volverá a crecer hasta alcanzar la mayor inversión pública en el Sistema Universitario Público de Galicia”.

Cientos de jóvenes comienzan hoy las clases en la universidad

Ricardo Cao: “Imos tratar de convencer á Xunta de que é preciso ter máis financiamento”

Más información

Rueda incidió, no obstante, en que el incremento de recursos debe ir acompañado de una adecuada gestión: “Ahora corresponde a todos los que con lealtad nos sentemos a la mesa de negociación conseguir que esos recursos se inviertan del mejor modo posible”.

En este sentido, defendió que “más fondos, más recursos, exigen e implican más compromiso, más alcance y más desarrollo, resultados más ambiciosos”.

Matrículas

Durante su intervención, Rueda reivindicó la importancia del sistema universitario público como instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y recordó que Galicia mantiene por tercer curso consecutivo la gratuidad de las matrículas universitarias para los estudiantes que cumplen los requisitos.

Según indicó, esta medida benefició durante el pasado curso académico a unos 30.000 estudiantes y confió en que la cifra aumente durante este curso; y también destacó que las tasas universitarias no han subido en Galicia desde hace 16 años.

Inicio curso universitario

La generación 2008 vence a los nervios y asume “con ganas” el reto de la Universidad de A Coruña

Más información

Retos

El presidente de la Xunta situó entre los principales retos del sistema universitario el ajuste del mapa de titulaciones, la futura ley de ciencia e innovación, el relevo generacional de las plantillas docentes, la internacionalización y la captación y retención de talento.

También se refirió a las nuevas herramientas de las que se han dotado los consejos sociales de las universidades, que, según explicó, deben servir de apoyo a los equipos directivos y rectorales y reforzar su capacidad de gestión.

Descentralizar Medicina

En cuanto a la descentralización de los estudios de Medicina, Rueda agradeció la “comprensión, visión de futuro y sentidiño" de los equipos rectorales y aseguró que, aunque el proceso se encuentra todavía en sus comienzos, confía en que será “un éxito”.

Rueda defendió el modelo de colaboración mantenido en los últimos años entre las tres universidades y la Xunta y señaló que esta cooperación está detrás de avances como la descentralización de los estudios de Medicina, la nueva PAU o el plan de infraestructuras.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Jaime Campaner, abogado de Begoña Gómez, a su llegada a los juzgados

Comienza la audiencia preliminar de cara al futuro juicio a Begoña Gómez
EFE
El Gadis del mercado de Monte Alto

Gadis sortea 18 jamones en la inaguración de supermercado de Monte Alto
Redacción
Rueda, durante su participación en el acto de apertura de curso universitario 26/27 en la Facultad de Economías de Vigo, acompañado de la Rectora de Vigo Carmen García; la rectora De Santiago Rosa Crujeiras, y el rector de La Coruña Ricardo Cao

Rueda anuncia “la mayor inversión” en el Sistema Universitario Público de Galicia
EFE
El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica. Vivas visita Bruselas para abordar los retos que enfrenta Ceuta, incluyendo la migración, la gestión de fronteras y las relaciones de la ciudad autónoma con la Unión Europea

Vivas sostiene en Bruselas que si Ceuta "naufraga" también lo harán España y Europa
EFE