Galicia revisará la seguridad de sus museos ante los nuevos riesgos de robo

Fachada del Museo de Belas Artes de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha reunido este martes a los directores de los museos del Sistema Galego de Centros Museísticos para evaluar las nuevas necesidades de seguridad y revisar de forma coordinada los protocolos de prevención ante los cambios detectados en los robos de patrimonio.

El encuentro ha servido también para trasladar a los responsables de los centros las recomendaciones de las autoridades estatales después de los últimos robos registrados en instituciones museísticas tanto en España como en otros países.

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López Campos ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha considerado que se trata de "casos puntuales", aunque ha defendido la conveniencia de revisar las medidas de protección.

"Esto no es una alarma, es una llamada a la prudencia y una oportunidad de mejora de la protección de los bienes que salvaguardan los centros museísticos", ha señalado.

El conselleiro ha explicado que el objetivo de la reunión era "compartir información y detectar necesidades comunes" en materia de seguridad, con el propósito de "tener la capacidad de anticiparnos a cualquier riesgo de manera coordinada".

Según ha indicado, las conclusiones de esta puesta en común servirán para definir las futuras actuaciones de la Xunta y serán útiles para las líneas estratégicas que recomiende el Gobierno central.

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De este modo, Galicia participará en la reunión que el Ejecutivo central ha convocado para este jueves, 10 de septiembre, en Madrid, a la que acudirá el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo.

Esta cita dará continuidad a la celebrada el pasado 28 de agosto para abordar la seguridad de los museos y la protección del patrimonio.

El titular de Cultura ha señalado que la necesidad de actualizar los protocolos responde también a los cambios detectados en los delitos contra las instituciones museísticas.

En su intervención, López Campos ha citado un informe de Interpol que identifica "cambios significativos" en los robos cometidos en museos europeos, que se alejan de los métodos tradicionales.

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Entre las nuevas tendencias figura una mayor especialización en la selección de los objetos sustraídos, la aparición de nuevos bienes especialmente amenazados y cambios en los perfiles de las personas que cometen las sustracciones.

Estas circunstancias, ha explicado López Campos, "requieren de la revisión y actualización de protocolos", siguiendo las recomendaciones trasladadas por el Ministerio.