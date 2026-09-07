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Galicia

La CEG rechaza el modelo de financiación autonómica del Gobierno y afirma que Galicia no puede resultar "perjudicada"

Europa Press
07/09/2026 19:00
Juan Manuel Vieites, presidente de la CEG
Archivo El Ideal Gallego 
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La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha manifestado "su firme rechazo" al procedimiento seguido por el Gobierno central para impulsar el nuevo modelo de financiación autonómica, aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el único respaldo de Cataluña y Canarias.

En un comunicado, reclama "que cualquier reforma de un sistema que afecta directamente a la prestación de los servicios públicos y a la capacidad económica de las comunidades autónomas sea fruto de un verdadero acuerdo multilateral".

Para la CEG, "no resulta aceptable que un nuevo modelo de financiación para el conjunto de las comunidades autónomas se impulse sin un consenso suficiente entre los territorios afectados, especialmente cuando una amplia mayoría de gobiernos autonómicos ha expresado su rechazo a la propuesta".

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Además, considera especialmente preocupante "que la reforma esté vinculada políticamente a acuerdos alcanzados con Cataluña y que el resultado pueda traducirse en diferencias de financiación que perjudiquen a comunidades como Galicia, que afronta unas características demográficas, territoriales y económicas que deben ser adecuadamente reconocidas por el sistema".

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, señala que "Galicia no puede convertirse en una comunidad de segundo nivel en materia de financiación, ni asumir una pérdida de recursos como consecuencia de un modelo diseñado atendiendo prioritariamente a las necesidades o demandas particulares de otros territorios".

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La CEG entiende que "incrementar los recursos disponibles para las comunidades autónomas es positivo, pero no puede considerarse suficiente si el mecanismo de reparto genera ganadores y perdedores de forma estructural o coloca a determinados territorios en una posición de desventaja", añade.

Vieites hace un llamamiento a todas las administraciones "para recuperar el espíritu de acuerdo y alcanzar un modelo que responda al interés general y garantice que ningún territorio, incluida Galicia, quede relegado en el reparto de los recursos públicos".

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