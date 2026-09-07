El plan de refuerzo educativo estará vinculado a un sistema estable de evaluación en los centros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 07/09/2026.- El Diego Calvo, en la reunión semanal del Consello, este lunes EFE / Xoán Rey

La Xunta vinculará el nuevo plan de refuerzo educativo extraescolar a un sistema estable de evaluación y mejora de los centros que tendrá en cuenta, entre otros elementos, las pruebas de diagnóstico competencial que se realizan periódicamente en cuarto curso de primaria y en segundo curso de secundaria.

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, que sustituye al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado en una conferencia de prensa de las nuevas medidas para mejorar los resultados educativos, entre ellas un programa de apoyo extraescolar dirigido este curso a los alumnos de sexto de primaria con mayores necesidades de refuerzo para pasar a secundaria.

Paralelamente, la Consellería de Educación impulsará el diseño de un sistema de mejora educativa integrado, a través del cual los resultados de las evaluaciones de diagnóstico se traduzcan en planes específicos para cada centro, diseñados en colaboración con los servicios de Inspección Educativa y adaptados a sus características y necesidades, ha explicado Calvo al término de la reunión del Consello de la Xunta.

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Además del rendimiento competencial, estos análisis tendrán en cuenta factores como el nivel socioeconómico y cultural, la presencia de alumnos vulnerables o inmigrantes y el tamaño y las características de cada centro.

A partir de este diagnóstico, la Xunta podrá establecer medidas para mejorar las competencias, introducir nuevas metodologías, reforzar la atención a la diversidad, formar al profesorado o impulsar el liderazgo pedagógico.

Para sexto de primaria

En paralelo, el programa de refuerzo para sexto de primaria será voluntario para los centros y se desarrollará fuera del horario lectivo, preferentemente en los propios colegios y en grupos reducidos.

Los centros propondrán a los alumnos con mayores necesidades, atendiendo a sus dificultades en aprendizajes esenciales, nivel competencial, evolución académica y necesidades socioeducativas.

Las actividades estarán centradas en consolidar los aprendizajes básicos, especialmente las competencias lectora y matemática, además de trabajar técnicas de estudio, organización y planificación, hábitos de trabajo, autonomía y estrategias de aprendizaje.

La Xunta pretende así facilitar que los alumnos afronten la transición hacia la educación secundaria con los conocimientos y competencias necesarios.