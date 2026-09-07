Aprobado el Plan de Salud Mental 2026-2030, dotado con 177 millones y que suma 357 nuevos profesionales

Gómez Caamaño, durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, este lunes EFE/ Xoán Rey

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el Plan Estratégico de Salud Mental 2026-2030, dotado con 177 millones de euros y que prevé la incorporación de 357 nuevos profesionales.

Así lo ha trasladado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha destacado el "compromiso inequívoco" del gobierno gallego con la salud mental, con el objetivo de avanzar hacia un modelo asistencial "más accesible y coordinado, humanizado e innovador".

El nuevo Plan contempla la contratación de 124 psiquiatras y psicólogos clínicos, y otros 233 profesionales (101 en Enfermería de Salud Mental, 68 técnicos en cuidados auxiliares, 29 trabajadores/as sociales, 21 terapeutas ocupacionales y 14 auxiliares administrativos). Además de mejorar la atención a los pacientes "más vulnerables", como infancia, adolescencia o personas mayores, la nueva estrategia pone también el foco en el bienestar en el ámbito laboral.

El titular de Sanidade, que ha recordado que, tras la pandemia de Covid "los problemas relacionados con la salud mental se incrementaron notablemente", ha indicado que el objetivo del nuevo plan es "reforzar el bienestar psicosocial de los gallegos y reducir el impacto de los trastornos mentales a través del desarrollo de medidas integrales que abordan prevención, detección, intervención temporal, continuidad de cuidados, recuperación e inclusión comunitaria".

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Líneas de actuación

Tras el plan de 2020-2024, que supuso la incorporación de 241 nuevos profesionales, ahora el gobierno gallego "redobla esfuerzos" con un "presupuesto histórico" para la nueva estrategia, que se desarrollará siguiendo 6 líneas: trastorno mental grave, salud mental en la infancia y la adolescencia, salud mental en edades avanzadas, trastorno mental común, nuevas unidades monográficas y trastornos adictivos.

Estas líneas se apoyan en cuatro ejes transversales, como son la humanización, sensibilización y lucha contra el estigma; integración asistencial, optimización de recursos y sistemas de información; gestión de conocimiento, investigación e innovación; y resultados en salud e indicadores.

Aunque Sanidade dará detalles del plan en las próximas horas, Gómez Caamaño ha avanzado que, entre las medidas recogidas, está la Red de Psicología Clínica de Atención Primaria, que ya se ha venido desarrollando en los últimos meses. Así, la Red se puso en marcha este año con la incorporación de 21 nuevos psicólogos y actualmente, hay 28 profesionales, que llegarán a los 50 al finalizar el plan aprobado este lunes.

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Igualmente, el documento para el período 2026-2030 contempla la integración en el Sergas de las Unidades Municipales de Atención a las Dependencias (UADs), ya anticipada al pasado 1 de enero. También en el Plan se recoge "una importante inversión" destinada a entidades que atienden a personas con adicciones y patología mental (8 millones de euros para las convocatorias anuales de subvenciones).

Acciones específicas

Por otra parte, se mantiene un programa "de éxito", como es el programa YAM de Prevención y Detección Precoz del Suicidio dirigido a adolescentes, en el que ya han participado más de 15.600 escolares.

Al respecto de la atención a los más jóvenes, Gómez Caamaño ha explicado que el nuevo Plan de Salud Mental prevé ampliar progresivamente la edad de atención a la salud mental infanto-juvenil hasta los 18 años, impulsar programas de transición a la vida adulta, extender las unidades de rehabilitación psiquiátrica hospitalaria a todas las áreas sanitarias, crear nuevas unidades de hospitalización infanto-juvenil (comenzando por el área de A Coruña), o crear una segunda unidad de referencia para los trastornos de la conducta alimentaria de alta complejidad en el sur de Galicia.

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Igualmente, se promoverán unidades de apoyo a las personas mayores y se actuará para prevenir la soledad no deseada, con programas específicos de psicogeriatría y de rehabilitación cognitiva; se fortalecerá la capacidad diagnóstica y resolutiva de la Atención Primaria para abordar trastornos comunes, como depresión o ansiedad; se expandirá la cartera de programas monográficos para trastornos como la conducta suicida, la depresión resistente y otras patologías complejas; etc.

El plan prevé una inversión de 12 millones de euros en obras para actuaciones como la ampliación y adecuación de varios dispositivos asistenciales. También contempla extender a todas las áreas las unidades de rehabilitación psiquiátrica, ampliar los programas de hospitalización a domicilio y los equipos de cuidados de orientación comunitaria; y aumentará hasta los 27,5 millones el presupuesto para plazas en residencias especializadas y pisos para pacientes de salud mental.

"Compromiso inequívoco"

El conselleiro ha puesto en valor el "compromiso inequívoco" de la Xunta con la salud mental y con la "lucha contra el estigma" de estas enfermedades, como se demuestra con este plan que "redobla recursos económicos y recursos humanos". Todo ello con el fin de consolidar, hasta 2030, un sistema de salud mental "más accesible, humano e innovador".

Finalmente, también ha reivindicado la acción del gobierno gallego en materia de bienestar laboral y ha explicado que quedarán plasmadas en el nuevo plan "la intensar labor de los profesionales de salud mental y sus aportaciones para mejorar la situación en el ámbito del empleo", con el fin de mejorar la prevención el bienestar laboral y la reincorporación "saludable" al trabajo.