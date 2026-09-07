Acepta un año de cárcel por golpear a dos hombres, tras salpicarle uno con su copa, en un pub de Ourense

Vista de la ciudad de Ourense EFE/ Brais Lorenzo

Un hombre acusado de un delito de lesiones y de un delito leve de lesiones ha aceptado la pena de un año de prisión tras haber golpeado a dos varones en un pub en Ourense después de que uno de ellos le salpicase con su copa.

Las partes han alcanzado conformidad en la audiencia preliminar celebrada este lunes en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, fijando además la pena de un mes de multa a razón de cuatro euros diarios, así como el pago de una indemnización de 5.185 euros a uno de los perjudicados y de 280 euros al otro.

Con todo, Fiscalía no se ha opuesto a la suspensión de la pena de prisión ante la ausencia de antecedentes penales del condenado, a cambio de que este no delinca en dos años y abone la responsabilidad civil en cuotas de 200 euros al mes.

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Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 5.00 horas del 2 de julio de 2023, el acusado se encontraba en un pub en Ourense cuando uno de los perjudicados le salpicó con la copa que tenía en la mano, procediendo el inculpado a agarrarlo por el cuello, tirarlo al suelo y propinarle una patada en la cabeza.

Ante dichos hechos, el primo de la víctima se metió en medio de ambos para intentar cesar la agresión, momento en el que el acusado le propinó un golpe en la cara con el vaso de cristal que portaba, alcanzándole el ojo izquierdo.

Suspendida audiencia en otro caso por lesiones

Asimismo, una segunda audiencia preliminar en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense contra un hombre acusado de otro delito de lesiones ha quedado suspendida tras solicitar la jueza un informe forense completo.

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Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 19.00 horas del 28 de julio de 2023, el acusado inició una conversación con la víctima en la calle Curros Enríquez, en el municipio ourensano de O Carballiño, durante la cual comenzó a golpearlo, propinándole puñetazos en la cara y tirándolo al suelo, rompiéndole además el teléfono móvil y la camiseta.

Por ello, Fiscalía le atribuye un delito de lesiones, solicitando la pena de 18 meses de prisión, así como el pago de una indemnización de 210 euros por los días de incapacidad, 900 euros por las secuelas y 360 euros por el teléfono móvil y la camiseta.