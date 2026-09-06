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Galicia

Rueda dá a benvida ao novo curso dende o colexio no que estudou

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/09/2026 09:44
Alfonso Rueda, no San Narciso de Marín
Alfonso Rueda, no San Narciso de Marín
David Cabezón / Xunta
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O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, deu este domingo a benvida ao novo curso escolar, que será o quinto curso consecutivo no que todas as escolas infantís serán gratuítas en Galicia, e o terceiro no que ocorra o mesmo coas universidades públicas galegas. Deste xeito, a comunidade galega volverá ter unha educación gratuíta desde o inicio ata o final, unha medida na que foi pioneira en toda España, explican dende a Administración autonómica.

Rueda animou a todos os mozos a comezar este novo curso académico con ganas: "E a aproveitalo non só para estudar, que por suposto, senón tamén para facer amigos, para descubrir o que vos gusta e ir atopando pouco a pouco o camiño que ides seguir na vida”.

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Este ano, a volta ao cole vén acompañada dun investimento da Xunta dun total de 145 millóns de euros, a través de axudas ás familias e aos alumnos en forma de apoios para a compra de material escolar e libros ou a matrícula universitaria gratuíta. Nos últimos cinco cursos aumentouse en máis dun 25 % o orzamento destas axudas, incrementando así o número de beneficiarios, segundo fontes autonómicas.

O presidente da Xunta visitou o Colexio SEI San Narciso en Marín, onde estudou, destacando que “volver ao colexio sempre ten algo especial” e que “cando pasan os anos dáste conta de que aquí aprendes cousas que te acompañan toda a vida”.

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