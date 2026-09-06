Rueda dá a benvida ao novo curso dende o colexio no que estudou
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, deu este domingo a benvida ao novo curso escolar, que será o quinto curso consecutivo no que todas as escolas infantís serán gratuítas en Galicia, e o terceiro no que ocorra o mesmo coas universidades públicas galegas. Deste xeito, a comunidade galega volverá ter unha educación gratuíta desde o inicio ata o final, unha medida na que foi pioneira en toda España, explican dende a Administración autonómica.
Rueda animou a todos os mozos a comezar este novo curso académico con ganas: "E a aproveitalo non só para estudar, que por suposto, senón tamén para facer amigos, para descubrir o que vos gusta e ir atopando pouco a pouco o camiño que ides seguir na vida”.
Este ano, a volta ao cole vén acompañada dun investimento da Xunta dun total de 145 millóns de euros, a través de axudas ás familias e aos alumnos en forma de apoios para a compra de material escolar e libros ou a matrícula universitaria gratuíta. Nos últimos cinco cursos aumentouse en máis dun 25 % o orzamento destas axudas, incrementando así o número de beneficiarios, segundo fontes autonómicas.
O presidente da Xunta visitou o Colexio SEI San Narciso en Marín, onde estudou, destacando que “volver ao colexio sempre ten algo especial” e que “cando pasan os anos dáste conta de que aquí aprendes cousas que te acompañan toda a vida”.