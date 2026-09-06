Marco Gundín, de Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. | “Estamos en un momento de expansión total, al nivel de apostar por hoteles o centros comerciales”

Instalaciones de Pompas Fúnebres del Noroeste en Padrón Cedida

Marco Gundín, gerente de Pompas Fúnebres del Noroeste, afirma que la inauguración de su nuevo tanatorio se trata en realidad de un retorno casi un cuarto de siglo después: “Elegimos Padrón porque ya estuvimos instalados allí hace más de 20 años. Antiguamente, no existían tanatorios de este concepto, tanatorios crematorio, así que estuvimos abriendo en otras zonas. Es un retorno, después de haber marchado a comienzos de siglo”.

Por otra parte, el empresario cree que Pompas Fúnebres del Noroeste se encuentra en un momento óptimo y anuncia: “Estamos en un momento de expansión total, a nivel de apostar por hoteles, centros comerciales y pisos dentro del grupo Gundín, y próximamente abriremos instalaciones en Cruceiro de Roo, Ares y Dodro”.

La capacidad para hacer no mejor, sino menos doloroso y más llevadero el momento de la pérdida, es una cuestión en la que evidentemente la experiencia es un grado. Es por ello que los 80 años de historia de Pompas Fúnebres del Noroeste, apuesta del grupo Gundín, resulta la elección predilecta para un millar de familias anuales en 15 puntos diferentes de toda Galicia.

El último de esos puntos en los que encontrar el amparo de la profesionalidad y el calor de la sutileza y las cosas bien hechas es el nuevo tanatorio crematorio de Padrón, inaugurado el martes 1 de septiembre para cubrir una necesidad en la comarca. Con una inversión de aproximadamente tres millones de euros, y la creación de doce nuevos puestos de trabajo, se trata del primer tanatorio crematorio de la comarca del Sar y que, por lo tanto, dará cobertura también a Pontecesures, Valga, Rois y Dodro, localidades en las cuales sus vecinos ya no tendrán que desplazarse a Santiago, en una dolorosa procesión para despedir a sus seres queridos.

Moderno y cómodo, el nuevo tanatorio, además, ofrece un cambio de atmósfera respecto a los velatorios de toda la vida. Conceptos como la soledad y la tristeza resultan difíciles de borrar, pero con el entorno adecuado y la infraestructura precisa es posible arrojar algo de luz en esa oscuridad. Se trata de espacios amplios, para acompañar de la forma más hospitalaria y residencial posible.

De hecho, la existencia de cinco salas, además de un espacio VIP, es realmente la apuesta por otras tantas estancias de unos 100 metros cuadrados que son prácticamente un hogar en el que acoger al círculo más íntimo y necesario. La cafetería/restaurante, abierta a todo el público sin necesidad de ser partícipe de un velatorio, funciona también como garante de desconexión y descanso en momentos duros. El confort de unas instalaciones pensadas para la tranquilidad, y la experiencia adquirida para estar donde más se necesita sin hacerse notar demasiado son dos de los pilares del nuevo servicio que dará cobertura a todo el Sar.