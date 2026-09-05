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Galicia

La Xunta activa un plan de refuerzo para la transición de Primaria a ESO

El objetivo es consolidar los aprendizajes básicos del alumnado que más lo necesite

Efe
05/09/2026 22:18
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su intervención en el encuentro de este sábado en Santiago
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su intervención en el encuentro de este sábado en Santiago
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El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha anunciado la puesta en marcha este curso de un nuevo programa de refuerzo extraescolar dirigido al alumnado de sexto de Educación Primaria (EP) que más apoyo necesite, con el objetivo de consolidar los aprendizajes básicos y facilitar su transición a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

 Rodríguez ha avanzado esta medida durante su intervención en el encuentro ‘La enseñanza gallega ante el impacto de la Lomloe (2021-2026)’, celebrado en Santiago para analizar los efectos de la ley estatal cinco años después de su entrada en vigor.

 El nuevo programa se suma a las iniciativas desarrolladas por la Xunta de Galicia dentro del Plan MEGA de Mejora Educativa, dotado con 77 millones de euros para cuatro años y que contempla medidas de refuerzo de la lectura y las matemáticas y de apoyo al alumnado extranjero, entre otras.

 El conselleiro ha reivindicado la apuesta del Gobierno gallego por la “mejora continua” y ha defendido una política educativa centrada en el alumnado, en el refuerzo de los aprendizajes básicos y en el apoyo a quienes más lo necesitan.

 “Nuestro compromiso siempre va a estar con una enseñanza que reconozca el esfuerzo, que garantice conocimientos, que apoye a quien más lo necesita y que respete y refuerce al profesorado”, ha señalado.

 En el encuentro, Rodríguez también ha criticado los efectos que, a su juicio, ha tenido la Lomloe sobre la calidad de la enseñanza, la cultura del esfuerzo y la igualdad de oportunidades. 

Ha recordado que la Xunta ya advirtió de una implantación “precipitada y confusa” de la norma, que, según ha señalado, llegó acompañada de retrasos en los currículos, cambios durante su aplicación, un aumento de la carga burocrática del profesorado y sin dotación económica específica.

 El conselleiro considera que la ley presenta “importantes debilidades” tanto en su concepción como en su aplicación, entre ellas la pérdida de centralidad de los conocimientos y de la cultura del esfuerzo. 

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