La Xunta defiende ir al Consejo de Política Fiscal a "intentar hasta el final" otra financiación y "visualizar falta de voluntad negociadora"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía, Carolina España (d), conversa con el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos (i) EFE

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP no han secundado el plantón promovido por Madrid al Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se abordará la reforma del sistema de financiación autonómica, y, aunque ha dicho que lo respetan, algunas de ellas han reivindicado su "máxima lealtad institucional".

Así se han ido pronunciado diferentes consejeros 'populares' a la entrada de la reunión programada este viernes en la que se votará la reforma de la financiación autonómica y en la que no estará la Comunidad de Madrid al acusar a Hacienda de negociar este plan con ERC.

Preguntado por qué ha asistido Galicia tras la llamada al boicot de Madrid, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha respondido: "Nosotros ya habíamos anunciado nuestra comparecencia y somos consecuentes con lo que hemos hecho". "Vamos a intentar hasta el final que se devuelva esta propuesta de sistema de financiación y que se visualice también esa falta de voluntad negociadora del Gobierno", defiende.

Igualmente, Corgos ha señalado que la postura de la Comunidad de Madrid "es muy parecida" a la de Galicia, "lo que pasa es que ellos lo manifestan de una forma diferente". No obstante, dice que en la Xunta son "responsables" y "leales institucionalmente" para asistir en busca de "mejorar" la propuesta de financiación autonómica.

Asimismo, el conselleiro de Facenda ha señalado a la entrada a la reunión que llegan "dubitativos" y con "ánimo frustrante" después de que el ministro haya "adelantado que no va a estimar ninguna de las alegaciones que han hecho las comunidades autónomas a su propuesta de sistema de financiación autonómica".

"Comprobamos que esa oferta del ministro de diálogo y de negociación es una mera impostura", dado que "tienen las manos atadas para negociar cualquier variación sobre el modelo que han presentado y que habían negociado previamente con Esquerra Republicana". "Por tanto, el ánimo de negociar nada es cero", censura.

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Una de las primeras en hablar sobre esta cuestión ha sido la consejera extremeña Elena Manzano: "Nosotros defenderemos siempre nuestra región, tendremos esa máxima lealtad institucional y lo haremos en todos los ámbitos, porque lo que tenemos muy claro es que hemos venido a servir y hemos venido a servir a los ciudadanos extremeños y a que su voz se escuche en todos los ámbitos".

Por su parte, el consejero valenciano José Antonio Rovira ha dicho que el plantón de la Comunidad de Madrid es su "decisión", aunque cree que "no tiene ninguna utilidad".

La consejera andaluza Carolina España ha defendido que respeta la postura de la Comunidad de Madrid porque, según ha dicho, existe "libertad" en las regiones 'populares' a la hora de tomar este tipo de decisiones. "El fondo es el mismo: es un 'no' alto y claro a este sistema de financiación injusto", ha sostenido.

Por último, la consejera murciana Maria Isabel López Aragón ha evitado valorar "la posición de otras comunidades autónomas y su asistencia o no al Consejo de Política Fiscal y Financiera".

En cualquier caso, los consejeros 'populares' que han decidido hacer declaraciones a los periodistas a su llegada a esta cita han confirmado su rechazo frontal al plan del Gobierno, insistiendo en sus argumentos de que está previamente pactado con ERC.