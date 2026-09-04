Galicia suscribe una declaración institucional de apoyo a Ceuta junto a 12 autonomías más

Vista de la playa el Trampolín de Ceuta este viernes EFE/Reduan

Los consejeros de Hacienda de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón, Melilla y Ceuta han suscrito, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, una declaración institucional de apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria en esta ciudad autónoma.

Los firmantes consideran que la situación vivida en la ciudad trasciende el ámbito migratorio y constituye una cuestión de Estado al afectar a una frontera española y europea, comprometiendo la integridad territorial, la seguridad, la convivencia y el normal funcionamiento de los servicios públicos; según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado.

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La declaración destaca el esfuerzo realizado por Ceuta para hacer frente a una presión extraordinaria sobre sus servicios públicos, su economía y sus recursos presupuestarios, y subraya que una ciudad de sus características no puede asumir en solitario las consecuencias de una crisis de esta magnitud.

Por ello, las autonomías firmantes reclaman al Estado la dotación de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para atender la emergencia, recuperar la normalidad y evitar que los costes extraordinarios derivados de esta situación afecten a la estabilidad presupuestaria de la ciudad autónoma o a la prestación de los servicios públicos.

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Asimismo, solicitan un refuerzo permanente de la presencia del Estado en Ceuta y Melilla, especialmente en ámbitos como la seguridad, la defensa, la justicia, la sanidad y la educación; así como la modernización de las infraestructuras fronterizas y el incremento de los medios personales, materiales y tecnológicos destinados al control de la frontera.

La declaración pone de relieve la singularidad de Ceuta y Melilla como únicas fronteras terrestres de España y de la Unión Europea en África, reclamando instrumentos específicos en materia de financiación, seguridad, desarrollo económico y cohesión social, además de un compromiso firme y permanente por parte de las instituciones españolas y europeas.

El texto concluye con un mensaje de unidad y respaldo institucional: "Ceuta no está sola, la defensa de Ceuta, de su estabilidad y de su futuro es una responsabilidad compartida por todas las instituciones y por todos los territorios de España", añadiendo que "proteger Ceuta es proteger España y que la frontera de Ceuta es la frontera de todos".