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Galicia

Galicia consolida la red de playas sin humo más amplia de España

La comunidad cuenta con casi 250 arenales protegidos y 49 municipios reciben una distinción especial

Efe
04/09/2026 21:10
Un niño juega en la playa de A Madalena, en el municipio coruñés de Cabanas
Un niño juega en la playa de A Madalena, en el municipio coruñés de Cabanas
EFE
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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, celebró que Galicia haya consolidado la red de playas sin humo más amplia de España, al concentrar en su territorio casi 250 arenales protegidos, uno de cada cuatro libres de tabaco de todo el país.

Acompañado por la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, el titular de Sanidade intervino este viernes en la entrega de diplomas de la Rede Galega de Praias sen Fume en la categoría oro, un acto celebrado en la playa fluvial del municipio lucense de Begonte.

Durante su intervención en el acto, el conselleiro explicó que su departamento ha iniciado los trabajos junto a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para elaborar una normativa común que ayude a los ayuntamientos a regular las sanciones. Esta medida busca otorgar mayor fuerza y seguridad jurídica al proyecto, mediante un modelo sancionador que ya se aplica con éxito en ciudades como Barcelona o San Sebastián.

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Esta regulación sancionadora pretende reforzar la lucha contra el tabaquismo, sumándose a la reciente ley de protección de la salud de los menores y de prevención de las conductas adictivas.

El conselleiro subrayó la trascendencia de esta norma pionera en Europa al señalar que “no solo se trata de delimitar nuevos espacios libres de humo, sino de proteger a nuestros menores de esa adicción, estableciendo la prohibición de la venta a menores de cigarrillos electrónicos o vapeadores”.

Praias sen Fume

La iniciativa de Praias sen Fume comenzó hace diez años y ha sido reconocida como Buena Práctica del Sistema Nacional de Salud por el Ministerio de Sanidad. El programa ha experimentado un continuo crecimiento desde los 19 municipios precursores en 2016 hasta alcanzar los 85 ayuntamientos actuales, que suman un total de 249 arenales y puertos sin humo, entre las que figuran 39 playas fluviales, como la de Begonte, que participa desde 2018.

Un total de 49 municipios han recibido una distinción especial en la Categoría de Oro al haber declarado como espacio libre de humo el 100% de sus arenales. Por distribución territorial, la provincia de A Coruña cuenta con 18 municipios, Pontevedra dispone de 13, Lugo agrupa a diez y Ourense suma ocho ayuntamientos en este nivel máximo de excelencia.

El responsable sanitario autonómico remarcó que los objetivos principales del programa son proteger la salud de las personas no fumadoras, cuidar el medio natural y desnormalizar el consumo del tabaco y de los vapeadores.

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