Más de mil nuevos docentes con una edad media de 32 años se incorporan a las aulas

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en el acto de este jueves Xoán Rey (Efe)

Un total de 1.012 profesores, con una edad media de 32 años, se incorporaron a las aulas tras aprobar las oposiciones, renovando el cuadro docente de la Xunta. A ellos les dio la bienvenida este jueves el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

Lo hizo en un encuentro celebrado en la Cidade da Cultura en el que participaron los 401 maestros de Educación Infantil y Primaria. Este viernes se desarrollará el acto para los 573 profesores de ESO y los 38 de sectores singulares de la FP que obtuvieron plaza en el turno de ingreso libre. Con este proceso la Xunta acaba de dar un nuevo impulso a la renovación de la plantilla docente de la enseñanza pública.

No en vano, las nuevas incorporaciones tienen una edad media de 32,4 años. Están en sus respectivos centros, desde este pasado martes, tras aprobar las oposiciones de este verano en el turno de ingreso libre. Rodríguez felicitó a los asistentes “por la obtención de frutos tras un largo proceso de trabajo y esfuerzo”

. “El camino hasta llegar aquí no fue fácil, pero vuestro compromiso ya quedó patente y estoy seguro de que, a partir de este momento, con vuestro trabajo diario en las aulas, aún lo va a ser más”, dijo.

“Cambios profundos”

El conselleiro destacó que la enseñanza gallega está experimentando en los últimos años “cambios profundos para afianzar los pilares de la educación del futuro”.

“Las nuevas ratios, las mejoras salariales, la reorganización horaria y las nuevas medidas para reforzar la autoridad del profesorado van encaminadas no solo a la mejora de la calidad educativa, sino también a cuidar al puntal del sistema, que sois vosotros, los docentes”.

Asimismo, señaló que la Oficina de Apoyo al Profesorado se pondrá en marcha de forma inmediata y, a través de ella, los docentes recibirán acompañamiento y asesoramiento en caso de recibir alguna amenaza o agresión.

Rodríguez también destacó la firme apuesta de la Xunta por la estabilidad en el empleo docente. “Desde 2009 hemos convocado 21.698 plazas en las oposiciones de la enseñanza pública gallega y llevamos dos años agotando el 120% de la tasa de reposición, es decir, convocando 120 plazas por cada 100 bajas”, señaló.

Esto, indicó Educación, contribuye a reducir el porcentaje de interinos, muy por debajo de la media estatal, y a renovar y rejuvenecer al profesorado gallego.

Especialidades

De los 1.012 nuevos docentes, los que se incorporan al cuerpo de maestros lo hacen en ocho especialidades; los del cuerpo de profesores de ESO en 29 y los de profesores de sectores singulares de la FP en cinco especialidades.

Las cinco especialidades con mayor número de nuevos docentes en el cuerpo de maestros son las de Educación Primaria (105), Pedagogía Terapéutica (81), Educación Infantil (69), Lengua Extranjera Inglés (38) y Audición y Lenguaje (35).

En el caso del cuerpo de profesores de ESO, las especialidades con más incorporaciones son Inglés (78), Lengua y literatura gallega (69), Lengua castellana y literatura (30), Geografía e historia (29) y Matemáticas (28).

En el de profesores de sectores singulares de la FP, once personas obtuvieron plaza en la especialidad de Cocina y pastelería, otras once en la de Mantenimiento de vehículos, siete en la de Estética, cinco en la de Soldadura y cuatro en la de Fabricación e instalación de carpintería y mueble.

El 70% de las nuevas funcionarias en prácticas son mujeres, 708, mientras el 30% (304 personas) son hombres. Los más jóvenes son siete maestros nacidos en 2003. La persona de más edad que obtuvo plaza fue un docente de ESO nacido en 1967.