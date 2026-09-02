Ocho décadas de experiencia y servicio VIP: así es el nuevo tanatorio crematorio de Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. en Padrón

Instalaciones de Pompas Fúnebres del Noroeste en Padrón Cedida

La capacidad para hacer no mejor, sino menos doloroso y llevadero el momento de la pérdida, es una cuestión en la que evidentemente la experiencia es un grado. Es por ello que los 80 años de historia de Pompas Fúnebres del Noroeste, apuesta del grupo Gundín, resulta la elección predilecta para un millar de familias anuales en 15 puntos diferentes de toda Galicia. El último de esos puntos en los que encontrar el amparo de la profesionalidad y el calor de la sutileza y las cosas bien hechas es el nuevo tanatorio crematorio de Padrón, inaugurado el martes 1 de septiembre para cubrir una necesidad en la comarca.

Instalaciones de Pompas Fúnebres del Noroeste en Padrón Cedida

Con una inversión de aproximadamente 3 millones de euros, y la creación de 12 nuevos puestos de trabajo, se trata del primer tanatorio crematorio de la comarca del Sar y que, por lo tanto, dará cobertura también a Pontecesures, Valga, Rois y Dodro, localidades en las cuales sus vecinos ya no tendrán que desplazarse a Santiago, en una dolorosa procesión para despedir a sus seres queridos.

Instalaciones de Pompas Fúnebres del Noroeste en Padrón Cedida

Moderno y cómodo, el nuevo tanatorio, además, ofrece un cambio de atmósfera respecto a los velatorios de toda la vida. Conceptos como la soledad y la tristeza resultan difíciles de borrar, pero con el entorno adecuado y la infraestructura precisa es posible arrojar algo de luz en esa oscuridad. Se trata de espacios amplios, para acompañar de la forma más hospitalaria y residencial posible. De hecho, la existencia de cinco salas, además de un espacio VIP, es realmente la apuesta por otras tantas estancias de unos 100 metros cuadrados que son prácticamente un hogar en el que acoger al círculo más íntimo y necesario.

Instalaciones de Pompas Fúnebres del Noroeste en Padrón Cedida

La cafetería/restaurante, abierta a todo el público sin necesidad de ser partícipe de un velatorio, funciona también como garante de desconexión y descanso en momentos duros. El confort de unas instalaciones pensadas para la tranquilidad, y la experiencia adquirida para estar donde más se necesita sin hacerse notar demasiado son dos de los pilares del nuevo servicio que dará cobertura a todo el Sar.

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