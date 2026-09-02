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Galicia

Los centros educativos públicos contarán con un nuevo modelo de página web "más sencilla y funcional" en 2027

Europa Press
02/09/2026 16:08
El conselleiro de Educación Román Rodríguez presentó este martes el nuevo modelo de webs para los centros educativos de Galicia
El conselleiro de Educación Román Rodríguez presentó este martes el nuevo modelo de webs para los centros educativos de Galicia
EFE/ Xoán Rey
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Los centros educativos públicos gallegos contarán con un nuevo modelo de web corporativo "más sencillo, funcional y accesible" que se irá implantado de manera progresiva a partir de este curso escolar y que esperan que esté listo en 2027. El objetivo ofrecer un mejor servicio a los equipos directivos, profesorado, familias y alumnado.

Así lo ha destacado este miércoles el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que ha presentado la actualización de esta herramienta de comunicación entre los centros y la comunidad educativa y que incorpora una serie de mejoras tecnológicas que, según ha explicado, en la práctica, se traduce en "contenidos más claros e información más fácil de localizar".

"Estas webs son, muchas veces, el primer contacto que una familia tiene con un centro educativo" por lo que, después de dos décadas de funcionamiento tras su puesta en marcha en 2006, "hace falta actualizarlas y prepararlas para las necesidades actuales y futuras dentro del contexto de transformación digital", ha señalado.

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El director de la Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia, Damián Rey, ha destacado la importancia de que estas webs empleen soluciones de software libre que garantizan a cada centro "un espacio propio y exclusivo, pero integrado y unificado, con un modelo de programación y diseño accesible y fácil de manejar por los profesores o las personas encargadas de la web".

El nuevo modelo de web, que fue diseñado por el Centro de Innovación Educativa de la Consellería de Educación en colaboración con la Amtega, incide en tres aspectos principales que son la seguridad, la utilidad y facilidad de uso para los usuarios, y la gestión ordenada y eficiente de los contenidos.

Así pues, en lo que respecta a la seguridad, la actualización de la plataforma antigua permite avanzar cara un entorno digital "más fuerte, fiable y preparada para implementar futuras evoluciones tecnológicas".

En lo que se refiere a la utilidad, la nueva web estará adaptada para visualizarse en cualquier dispositivo electrónico, sea ordenador, tableta o teléfono móvil.

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"Cada vez consultamos más información desde un teléfono, por lo que es imprescindible que las familias puedan localizar fácilmente un aviso, consultar un calendario o acceder al aula virtual de su centro", han explicado.

Además de las ventajas para las familias, el conselleiro ha destacado que el nuevo modelo permitirá una gestión más ordenada y eficiente para los equipos directivos y el profesorado en la medida en que se reduce la complejidad técnica a la hora de incorporar y actualizar contenidos.

Esto va además en la línea del Plan de reducción de la burocracia en los centros que tiene en marcha la Consellería.

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