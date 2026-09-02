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Galicia

La Xunta pide al Gobierno "control de fronteras" y defiende el "retorno" de los menores que permanecen en Ceuta

Europa Press
02/09/2026 15:43
La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una presentación en Santiago de Compostela
La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una presentación en Santiago de Compostela
EFE
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La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha exigido al Gobierno central un "control de fronteras" y que "actúe de forma inmediata" sobre la gestión migratoria en Ceuta, al tiempo que ha defendido el "retorno" de los menores migrantes a su lugar de origen.

"Pedimos única y exclusivamente la aplicación de la Ley de Extranjería que dice que se priorizará el retorno de todos los menores con sus familias", ha expuesto. Lo ha hecho en una visita a un centro de cuidado y entretenimiento infantil en A Coruña.

Decenas de madres, jóvenes y niñas que han decidido establecerse, de manera temporal para sentirse más seguras, en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, en Ceuta En las fotos aparecen mujeres que están durmiendo en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol al aire libre donde han colocado algunas tiendas de campaña, mantas y alfombras. Hay más de 300 mujeres cada noche ahí. EFE/Laura Rincón

Aprobado el reparto de 25 millones para menores migrantes en Ceuta sin apoyo de Vox

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En este sentido, ha recalcado que "cuando hay una familia que está diciendo que quiere que vuelvan sus hijos el deber del Gobierno de España es que esos niños vuelvan uno a uno, mirando cada caso concreto".

Asimismo, ha instado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed, a que "diga un número exacto de menores". "Cada ministro dice una cifra diferente de personas migrantes", ha criticado.

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