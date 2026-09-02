La Xunta activa este jueves la alerta naranja por episodio de calor en el interior de A Coruña

Dos mujeres combaten el calor consumiendo helados Patricia G. Fraga

Según los datos remitidos por Meteosalud y Meteogalicia, la Xunta ha activado para este jueves el sistema de alerta por episodio de calor de nivel naranja en el interior de A Coruña, Lugo y la montaña de Ourense; además del nivel rojo en el interior de Pontevedra,

Galicia quedará entre este miércoles, y el próximo sábado bajo la influencia de un anticiclón que se localizará en el norte de la península Ibérica. Desde esa posición acercará estabilidad, dejando cielos despejados y aire cálido de origen norteafricano, lo que ocasionará un importante incremento en las temperaturas diurnas.

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Los valores más elevados se esperan durante las tardes del jueves y del viernes. El sábado aún será un día caluroso, pero probablemente con nubes y algunas tormentas en el interior que harían descender ligeramente las temperaturas y estos valores tenderían ya a normalizarse el domingo.

Los ayuntamientos afectados este jueves por la alerta de nivel rojo por calor son Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.