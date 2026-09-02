Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Fiscalía de Galicia refuerza la protección y seguimiento de los menores migrantes no acompañados, 90 en la actualidad

Europa Press
02/09/2026 16:20
Una sorrista de la Cruz Roja auxilia a un menor 
Archivo El Ideal Gallego 
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Fiscalía Superior de Galicia está "reforzando la coordinación y el seguimiento" de los menores extranjeros no acompañados que están reubicados en la Comunidad Autónoma "en el marco de la situación de contingencia migratoria extraordinaria", medidas destinadas a "garantizar la protección efectiva de cada niño, niña y adolescente".

En la actualidad, apunta Fiscalía, se encuentran en Galicia 90 menores migrantes no acompañados tras los procesos de reubicación. De los 90, 89 proceden de Canarias y un menor de Ceuta.

El decreto dictado por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia el 6 de julio de 2026 recogía ya la llegada a Galicia de 71 menores procedentes de comunidades autónomas en situación de contingencia migratoria.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una presentación en Santiago de Compostela

La Xunta pide al Gobierno "control de fronteras" y defiende el "retorno" de los menores que permanecen en Ceuta

Más información

La Fiscalía Superior considera esencial que esta situación extraordinaria "se aborde desde una perspectiva de protección integral del menor, garantizando en todo momento su interés superior y el cumplimiento de los deberes que corresponden las administraciones responsables de su protección".

En este contexto, el decreto recuerda que el Ministerio Fiscal debe ejercer "su función de superior vigilancia y control sobre la actuación de las entidades publicas responsables de la protección de los menores" y destaca la necesidad de "garantizar la coordinación y colaboración entre la Fiscalía y las instituciones encargadas de su tutela".

Un sistema de seguimiento 

La Fiscalía gallega considera necesario "establecer pautas de supervisión periódica que permitan conocer la evolución de los expedientes y detectar de manera temprana cualquier situación de riesgo".

Para eso, avanza, esta prevista una reunión de coordinación entre las secciones de Menores de las fiscalías de las comunidades autónomas en situación de contingencia migratoria y las secciones de Menores de Galicia.

Decenas de madres, jóvenes y niñas que han decidido establecerse, de manera temporal para sentirse más seguras, en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, en Ceuta En las fotos aparecen mujeres que están durmiendo en el espacio habilitado por la Asociación de Vecinos de Sidi Embarel, un campo de fútbol al aire libre donde han colocado algunas tiendas de campaña, mantas y alfombras. Hay más de 300 mujeres cada noche ahí. EFE/Laura Rincón

Aprobado el reparto de 25 millones para menores migrantes en Ceuta sin apoyo de Vox

Más información

El decreto contempla también la utilización de las aplicaciones informáticas actualmente en funcionamiento para establecer un sistema de alertas asociado al registro de los expedientes, con el objetivo de facilitar su seguimiento y valorar la actuación de las instituciones administrativas competentes y la eventual situación de riesgo en la que puedan encontrarse los menores.

La Fiscalía Superior de Galicia considera que, ante "una situación de carácter extraordinario", la respuesta institucional "debe ser coordinada, ágil y rigurosa, situando siempre en el centro de la actuación publica el interés superior de cada niño, niña y adolescente".

"La actuación del Ministerio Fiscal tiene como finalidad asegurar que todos los menores reciban una adecuada acogida y protección, que sus derechos sean plenamente respetados y que exista un seguimiento efectivo de su situación durante todo el proceso", recoge la fiscalía gallega.

A Xunta pide ao Goberno central que non trate aos menores migrantes como “paquetes”

Más información

Peticiones 

Con el objetivo de mejorar la coordinación entre fiscalías, se ha solicitado a las delegadas de Menores información sobre "cuestiones fundamentales para garantizar la protección de los menores", como la apertura de diligencias preprocesuales, su adecuada acogida y atención inmediata, la adopción de las medidas de protección necesarias, su documentación y los procedimientos para la obtención de la autorización de residencia.

El decreto reclama igualmente información sobre los menores procedentes de Canarias que se encuentran en situación de acogida de protección internacional, incluyendo el recurso residencial en el que fueron incorporados, el número de tutela vigente y las actuaciones realizadas para garantizar la supervisión y control que corresponde al Ministerio Fiscal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un camarero sirve un café con leche en un local de hostelería

El paro crece un 2,2% en Galicia en agosto, por encima del promedio español
Europa Press
Una transeúnte observa pisos en oferta en una escaparate de A Coruña Más de un centenar de pisos en alquiler de temporada estarán vacíos en veranoEl precio de las viviendas disponibles solo durante la época estival alcanza cifras de hasta 3.000 euros al mes

A Coruña y Santiago recibirán 5 millones del Estado para vivienda asequible en zonas de mercado tensionado
Europa Press
Protestas en las calles de Ceuta contra la crisis migratoria este viernes en la ciudad autónoma. EFE/Reduan

Vox se suma a la manifestación en A Coruña en defensa de Ceuta
Europa Press
Feijóo (i), hace una declaración en el marco de su asistencia al acto institucional del Día de Ceuta este miércoles

Feijóo exige a Sánchez que convoque de manera inmediata a la embajadora de Marruecos
EFE