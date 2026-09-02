Ferrol, Santiago, Vigo y Lugo albergan grandes movilizaciones en apoyo de Ceuta

Miles de personas en Ferrol Jorge Meis

Miles de personas se concentraron en distintas localidades gallegas secundando la protesta convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta. La más grande fue en A Coruña, pero la de Ferrol fue la segunda con unas 5.000 personas en su plaza de Armas. En la capital, Santiago, participaron unas 3.000 en la plaza de Obradoiro, mientras que en Vigo, frente al Ayuntamiento olívico, acudieron unas 2.000, misma cifra que en Lugo.

El grupo municipal del PP ferrolano, con el alcalde, José Manuel Rey, al frente, encabezó desde la entrada del Palacio Municipal un acto con el que la ciudad naval se sumó al llamamiento efectuado desde la FEMP. El alcalde de Ferrol agradeció a los presentes la asistencia y el apoyo, “pacífico”, como resaltó, a una ciudad autónoma y a unas familias “que merecen que no miremos para otro lado, por mucho que algunos pretendan silenciarlo”.

Pero no fueron solo los populares los únicos que apoyaron este acto, cientos de personas, también llegados de otros concellos de la comarca, quisieron mostrar su apoyo a una situación que, como repitió el regidor a lo largo de estos días, no buscaba sino “la solidaridad con la ciudad autónoma y sus vecinos y no una reacción hacia otras formaciones o colectivos”. Se refería, de este modo, al ‘descolgamiento’ de las demás fuerzas políticas municipales (PSOE, BNG y Ferrol en Común), que no apoyaron el acto, del mismo modo que mostraron su rechazo sindicatos como la CNT en Navantia. Por su parte, Vox sí hizo caso al llamamiento de la Femp y participó, no solo en la concentración celebrada en la cabecera de comarca, sino también en la de As Pontes. Además de la ciudad naval, otros municipios de la comarca también se sumaron a la convocatoria, entre ellos los de Ares, Mugardos, Cariño, Mañón, Pontedeume o As Pontes.

En toda la comunidad

La comarca de Bergantiños también fue escenario de concentraciones de apoyo a Ceuta. Ponteceso, Laxe, Malpica, Coristanco, Cabana y A Laracha –gobernados por el PP– llevaron a cabo sendos actos respaldados por el gobierno municipal. En Carballo, la movilización fue secundada por el PP, pero no por el gobierno del BNG, lo que le ha valido las críticas de la oposición. Más de un centenar de personas se concentraron en la Praza do Concello de Carballo, donde se vieron banderas de España y se escucharon cánticos de ‘Viva Ceuta, viva España’ y ‘España no se vende’, entre aplausos de los presentes. Entre los participantes se encontraba el PP de Carballo, encabezado por su portavoz, Rubén Lorenzo, y también el senador Luis Santamaría, entre otros.

En la Praza do Concello de A Laracha se concentraron medio centenar de personas, con una pancarta con el lema ‘A Laracha con Ceuta’. El alcalde, José Manuel López, fue el encargado de leer un manifiesto de apoyo a una Ceuta que “non está soa; é e será sempre España”. Por su parte, la secretaria xeral del PP, Paula Prado, ha participado en la de Santiago. Mientras que el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, comunicó su presencia en la de Ourense, que reunió a cientos de personas en su plaza Mayor.