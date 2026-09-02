El paro crece un 2,2% en Galicia en agosto, por encima del promedio español

Un camarero sirve un café con leche en un local de hostelería Archivo El Ideal Gallego

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.369 personas en agosto en Galicia en relación al mes anterior (+2,2%), por encima del incremento del 1,92% experimentado en el conjunto del país, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La comunidad gallega cerró el mes de agosto con 109.691 despedidos. Del total de parados, 65.410 son mujeres y 44.281, hombres.

Respecto de agosto de 2025, el paro se mantiene invariable (0%), con las mismas personas desempleadas, el que contrasta con el descenso del 2,91% en el promedio español.

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El incremento del desempleo en Galicia en agosto se debe principalmente al aumento de 1.801 parados en el sector servicios, que alcanza los 78.216 despedidos. El sector de agricultura es el único en el que baja el paro, con 56 menos parados menos, hasta un total de 2.889.

También sube el paro en la construcción (111 parados más, hasta un total de 6.390); así como en industria (68 más, con un total de 10.083). Igualmente, se incrementan en 445 los 'sin empleo anterior'.

Caída en la contratación

Por su parte, los contratos caen la 64.195 en Galicia en agosto, el que supone un desplome de 21.158 respecto al mes anterior (-24,8%). Mientras, aumentan de forma interanual en 5.089 (+8,6).

Del total de contratos, 16.438 son indefinidos, que sufren un acusado recorte del 31,5%, y 47.757 son temporales, en este caso con una rebaja del 22,16%.

En el acumulado del año, 505.038 contratos son rubricados en Galicia, de los cuáles 153.793 son indefinidos (el 30,45% del total) y 351.245, temporales (el 69,55%).

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En agosto se realizaron 13.488 contratos a extranjeros en Galicia, un 18,2% menos que el mes anterior, pero un 44% más que en el mismo mes de 2025.

España

Las mayores subidas mensuales en el paro se dieron en Cataluña (+4,63%); Baleares (+3,31); Murcia (+2,71); Madrid (+2,51%) y Cantabria (+2,42%). Galicia se anota el séptimo aumento más acusado entre autonomías.

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El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo de España subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 despedidos en el mes, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El paro inscrito aumentó en todas las comunidades autónomas con Cataluña (14.594), Comunidad de Madrid (6.881) y Comunidad Valenciana (5.847) a la cabeza. En el conjunto del país, únicamente descendió en la ciudad autónoma de Ceuta en 148 personas.