Caamaño acusa a Sánchez de ser el “culpable” de una huelga de médicos

Gómez Caamaño, en primer término, durante su visita de este miércoles a la UCI pediátrica del hospital universitario de Lugo Cedida

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, calificó este miérc0les de “provocación” la decisión de llevar el nuevo Estatuto Marco al Consejo de Ministros ante la amenaza de una huelga indefinida convocada por los sindicatos médicos.

Además, consideró “culpable directo” de los problemas que genere esta protesta de facultativos al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. A su juicio, la situación supone “un nuevo paso atrás” intentando validar un texto “que no cuenta con el respaldo de los facultativos”.

Gómez Caamaño cuestionó que el proyecto carezca de memoria técnica, económica y jurídica y asegura que “solo trae problemas”. “No hay medicina si no hay médicos”, afirmó, al tiempo que responsabilizó al Gobierno central de la situación generada.

El conselleiro cifró en más de 300.000 los actos asistenciales afectados en Galicia tras varias semanas de huelga. Según advirtió, un paro indefinido provocaría un nuevo incremento de las listas de espera.

“Una huelga que va a aumentar todavía más las lista de espera y lo único que hace la ministra de Sanidad, Mónica García, es dar una patada adelante y transferir su responsabilidad en este tema al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”, indicó.

En este sentido, Gómez Caamaño incidió en que los gallegos “tienen que saber” que los “problemas” debido a la huelga indefinida frente al Estatuto Marco “tienen un responsable muy claro que es el Gobierno de España y su presidente”.

Municipios del rural

Sobre las protestas y reclamaciones planteadas en distintos municipios del rural por la falta de médicos en los centros de salud, el conselleiro aseguró que “comprende las demandas”, aunque ha insistido en que el problema deriva del déficit de profesionales de Atención Primaria (AP) existente en el conjunto de España.

Gómez Caamaño explicó que esta carencia de facultativos afecta a diferentes territorios del país. No obstante, defendió que Galicia está mejorando progresivamente su disponibilidad de profesionales de medicina de familia. El conselleiro reconoció que el déficit de médicos de familia se intensifica durante el verano debido al período vacacional, pero aseguró que la situación en el área sanitaria de Lugo se mantuvo cubierta.

En concreto, afirmó que quedó “perfectamente cubierta”. En la misma línea, confirmó que informará sobre la actividad realizada próximamente en el Parlamento y confirmó que el Plan de Atención Primaria será presentado este mes.