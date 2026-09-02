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Galicia

Abel Caballero cumple 80 años, tras casi 20 como alcalde de Vigo

Efe
02/09/2026 15:27
Una captura de la publicación de Abel Caballero en su cuenta de X, por la celebración de su 80 cumpleaños
Una captura de la publicación de Abel Caballero en su cuenta de X, por la celebración de su 80 cumpleaños
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 El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha celebrado este miércoles su 80 cumpleaños en el Ayuntamiento de Vigo, donde lleva casi 20 años como regidor.

Caballero ha sido agasajado por su equipo con una tarta con una sola vela y ha asegurado que espera repetir la celebración en el mismo lugar dentro de una década.

"Cumplo 80 años, por eso es la primera vela", ha dicho y ha añadido su esperanza de que "dentro de diez años, celebraremos aquí el primer año en los 90".

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El alcalde ha señalado que espera continuar celebrando su cumpleaños "con toda la ciudad y con toda la gente de toda España" que le transmite felicitaciones.

Alcalde de Vigo desde 2007, Caballero aspira a presentarse como candidato a las elecciones municipales de 2027 y suele repetir su deseo de concurrir a las de cuatro años después.

Durante la celebración de su aniversario, Caballero ha agradecido la sorpresa al Gobierno municipal y de diversos equipos de profesionales del Ayuntamiento.

"Una tarta maravillosa que tiene la bandera de Vigo", ha señalado mientras sostenía el pastel el alcalde, que posteriormente ha pedido a sus colaboradores contribuir a soplar para apagar la vela y ha participado en interpretar la canción 'cumpleaños feliz’.

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