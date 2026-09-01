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Galicia

Trasladadas cinco personas al hospital tras un incendio en una residencia de mayores en Monforte

Ep
01/09/2026 11:23
Imagen de archivo de un bombero gallego
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EFE
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Cinco personas tuvieron que ser trasladadas tras un incendio en una habitación de una residencia de mayores en el municipio lucense de Monforte de Lemos.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 08.00 horas de este martes cuando un trabajador de una residencia ubicada en la calle Morín, alertó de que salía humo de una de las habitaciones de la primera planta. Además, indicó que sacaron a los ocupantes de la estancia y necesitaban asistencia sanitaria.

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Los bomberos atajaron rápidamente las llamas y procedieron a ventilar las instalaciones. Las cinco personas afectadas fueron trasladadas al Hospital de Monforte, una de ellas sufrió quemaduras y otras cuatro fueron evacuadas por inhalación de humo.

Todos los residentes tuvieron que ser evacuados mientras se realizaron las tareas de extinción y ventilación. En el operativo también participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Policía Nacional y Local.

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