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Galicia

La Xunta lanza una nueva campaña para reforzar el sello 'Galicia Calidade'

Ep
01/09/2026 11:53
Presentación de la nueva campaña de Galicia Calidade
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La Xunta ha lanzado una nueva campaña publicitaria para promocionar el sello 'Galicia Calidade' como distintivo de garantía de los productos y servicios gallegos.

Según ha indicado el Ejecutivo gallego en un comunicado, bajo el lema 'Con Cuncha', la campaña juega con el logo de Galicia Calidade para centrar el foco en la certificación que obtienen los productos, marcas y servicios bajo este sello.

Esta nueva campaña se centra en lo que hace diferentes a esos productos y servicios que llevan el sello mediante su identidad visual para enriquecer la idea general de la calidad en la percepción global de la comunidad.

Presentación de la nueva campaña de Galicia Calidade
Presentación de la nueva campaña de Galicia Calidade
Xunta

El Ejecutivo gallego ha indicado que se realizaron tres carteles promocionales jugando con tres elementos distintos --un hotel, un vino y una joya-- alrededor de los que gira la imagen. En la grafía destaca que "cuando un producto o servicio lleva esta concha es porque tiene su calidad certificada".

Además, la campaña cuenta con un anuncio televisivo en lo que el centro es una consumición en un establecimiento y concluye que 'cuando un producto o servicio es Galicia Calidad, se sabe que es la mejor elección, sin duda.

La campaña, que será desarrollada en septiembre, incluye acciones publicitarias en los principales medios.

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