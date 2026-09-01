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Galicia

A Xunta destinará 1,2 millóns ao programa de impulso do emprego novo Xuventude Mentoring

Autorizado o convenio que permitirá desenvolver as edicións décima e undécima coa participación de medio millón de mozos

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01/09/2026 18:21
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Varios jóvenes estudiando
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O Goberno galego destina unha achega de 1,2 millóns ata o ano 2027 para desenvolver as edicións décima e undécima do programa de impulso do emprego novo Xuventude Mentoring. 

En concreto, este martes o Consello deu luz verde ao sexto convenio co Consorcio para ou Desenvolvemento de Aplicacións para a Xestión Universitaria, axente integrador das tres universidades públicas galegas, que recolle o mesmo investimento do anterior acordo, e que marcou un fito de ser o maior da súa historia. 

Deste xeito, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude mantén a súa aposta firme por este programa posto en marcha en 2021 para liquidar as dificultades da xente nova para descubrir a súa orientación profesional, debido, entre outros, ao descoñecemento das metodoloxías máis adecuadas para a procura de emprego ou ás limitacións para acceder a unha axenda de contactos óptima. 

O Goberno galego sinalou que o éxito desta iniciativa propiciou que participasen xa 2.200 persoas, cunha taxa media de inserción laboral do 55%. Deste xeito, o Xuventude Mentoring favorece a transición da vida académica á laboral, asentándose en catro piares fundamentais.

Colaboración coas empresas

No marco deste programa, a Xunta destacou que se intenta construír unha plataforma integral de apoio á mocidade galega, polo que se atopa aberto á participación das entidades sociais, empresas, asociacións empresariais ou agrupacións industriais, a través da firma dun modelo de adhesión como colaborar en materia de difusión e promoción da iniciativa. 

Na actualidade están adheridas ao Xuventude Mentoring numerosas entidades que representan os sectores de coñecemento e profesionais estratéxicos da comunidade, como son as tres universidades galegas. Tamén forman parte destas proposta agrupacións industriais e asociacións profesionais. 

Ademais, colaboran empresas como Congalsa, Edicións Xerais de Galicia, Mestrelab, Siemens Gamesa, Reclam, Ingenyus, Dous Espazos e Marexada, entre outras. 

A Xunta subvenciona a iniciativa cunha achega de 300.000 euros para as actividades que se desenvolvan para a convocatoria en setembro de 2026, que supoñerá a posta en marcha da décima edición do programa, e con outra partida de 900.000 euros para a undécima edición, que se convocará en marzo de 2027 e desenvolverase ata o 31 de agosto de 2027. 

As axudas canalizadas a través da Xunta están coofinanciadas nunha porcentaxe do 60% pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027.

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