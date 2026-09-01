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Galicia

La Xunta anuncia un plan para reforzar infraestructuras hidráulicas

El objetivo sería mejorar la eficiencia del sistema de abastecimiento para afrontar los efectos de la sequía

Agencias
01/09/2026 22:36
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, este martes tras el Consello da Xunta
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, este martes tras el Consello da Xunta
Xoán Rey (Efe)
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La Xunta elaborará un plan para reforzar infraestructuras hidráulicas de ayuntamientos, reducir pérdidas de agua y mejorar la eficiencia del sistema de abastecimiento para afrontar a medio y largo plazo los efectos de la sequía y de la nueva realidad climática, incluida la posible construcción de nuevas infraestructuras.

 El presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, explicó este lunes tras la reunión del primer Consello da Xunta después del parón veraniego que se dio luz verde a un plan sobre la situación de los sistemas de abastecimiento, para garantizar el suministro y anticiparse a la evolución de la demanda.

 Aunque las lluvias de las últimas semanas han aliviado parcialmente la situación, Rueda advirtió de que el riesgo de sequía continúa presente y obliga a adoptar medidas que vayan “más allá de la respuesta inmediata”.

 En la actualidad, los nueve embalses gallegos de suministro a la ciudadanía se sitúan al 62% de su capacidad, por lo que instó a observar “de cerca la nueva realidad climática a la que nos enfrentamos”.

 Según un informe al que aludió Rueda, la Xunta destina actualmente más de 60 millones de euros a mejorar las infraestructuras hidráulicas. De ellos, 50 millones van a apoyar a los ayuntamientos para modernizar y ampliar sus redes, cinco millones a obras para reducir las pérdidas de agua y otros cinco millones a que cerca de 40 municipios incorporen sistemas de monitorización para detectar grandes fugas y actuar con mayor rapidez.

 El futuro plan analizará las redes de abastecimiento en Galicia y las previsiones sobre la evolución de la demanda, teniendo en cuenta el impacto del cambio climático.

 

Medidas previstas

Entre las medidas previstas figura el refuerzo de las redes e infraestructuras hidráulicas donde sea necesario y el estudio de nuevas fuentes de suministro.

 La Xunta analizará utilizar aguas subterráneas para el consumo durante períodos de sequía, cuando las condiciones lo permitan, y continuará avanzando en los sistemas de reutilización de agua, especialmente para atender demandas industriales o agroganaderas.

 El plan también estudiará de forma planificada la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas, incluidos embalses o presas, donde resulte necesario para garantizar el abastecimiento futuro. Rueda insistió en que la planificación “debe adaptarse a una realidad climática distinta” y combinar el refuerzo de las infraestructuras existentes “con nuevas fuentes y sistemas de aprovechamiento del agua”.

 El presidente hizo además un llamamiento a la ciudadanía para mantener un uso “prudente, racional y comedido” del agua y evitar consumos innecesarios mientras persista el riesgo de sequía. 

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