La reserva de los embalses gallegos desciende dos puntos en la última semana y ya está por debajo de la media española

Panorámica del embalse desde Orto CEDIDA

La reserva de los embalses gallegos se sitúa en 2.321 hectómetros cúbicos, el 62,5% de su capacidad, dos puntos menos que la semana pasada, según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica este martes.

El dato gallego se encuentra ya por debajo de la media española, que es del 64% a fecha 1 de septiembre de 2026.

La reserva de Miño-Sil --la más caudalosa-- es del 65,9% (era del 66,2% hace siete días), con 1.997 hectómetros cúbicos. Está por debajo del dato a estas alturas en 2025, pero por encima de la media de la última década.

En lo tocante a los embalses de Galicia Costa, la reserva es de 401 hectómetros cúbicos, con un 58,6% (era del 58,8% la semana pasada). Supone más que a comienzos de septiembre de 2025, aunque es inferior a la media de los últimos diez años.

Las precipitaciones fueron abundantes en la vertiente atlántica y escasas en la mediterránea en la última semana. La máxima se produjo en Vigo, con 84,1 litros por metro cuadrado.