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Galicia

Detenidos tres hombres por una agresión sexual grupal en un local de ocio nocturno de Ourense

Ep
01/09/2026 15:33
Vista de la ciudad de OurenseOURENSE, 15/10/2024.- Varias viviendas son vistas este martes en Ourense. El Gobierno ha sacado en audiencia pública el Proyecto de Real Decreto que crea la Ventanilla Única Digital para regular los alquileres de temporada, turísticos y de habitación, que se espera que esté listo antes de que finalice el año, y que conlleva un registro previo sin el que no se podrán comercializar.EFE/ Brais Lorenzo
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La Policía Nacional detuvo a tres hombres e investiga a otro, que todavía no fue localizado, como presuntos autores de una agresión sexual grupal sucedida en un local de ocio nocturno de Ourense.

Los detenidos fueron puestos, en mayo, disposición judicial de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense. Así, dos de ellos se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigados por su presunta participación en la agresión sexual.

Los hechos, según ha adelantado 'La Región' y ha confirmado a Europa Press, sucedieron a finales de mayo en el local 'Top Secret', después de que una joven de 19 años relatase haber sufrido una merma de sus capacidades y sospechase que había sido víctima de sumisión química tras consumir una bebida.

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La denunciante, según recoge un auto de la Audiencia Provincial de Ourense, había mantenido previamente relaciones sexuales consentidas con un hombre quien, según su relato, le habría invitado a una bebida alcohólica. Tras dejar la consumición en la barra y salir a fumar, la joven regresó, bebió del vaso y, minutos después, comenzó a sentirse mal.

La denunciante declaró que vio a dos de los detenidos penetrándola de forma simultanea, mientras un tercer hombre, al que aseguró no conocer, también lo intentaba. La víctima trató de defenderse y sufrió diferentes lesiones.

Asimismo, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ourense, han explicado que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación de un presunto cuarto implicado, todavía sin localizar.

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