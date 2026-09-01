A Xunta amplía a 75 centros educativos, 26.000 escolares, o programa de vacinación contra a gripe
Óptase pola vacina vía intranasal, "máis cómoda e menos invasiva para os nenos e que, por tanto, ten mais aceptación"
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou este luns que a Xunta aumentaráprogresivamente a vacinación fronte á gripe nos centros escolares até chegar aos 75 colexios -20 máis- na próxima campaña e a unha poboación diana de 26.000 alumnos.
Este é un dos acordos ratificados no Consello da Xunta celebrado esta mañá, o primeiro após o parón de verán. Na rolda de prensa posterior, o líder do Goberno autonómico lembrou que o proxecto piloto de vacinación nos centros escolares, que se puxo en marcha o pasado curso, é unha iniciativa conxunta das Consellerías de Sanidade e de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, que busca consolidar a posición de Galicia como referente en materia de saúde pública e prevención.
"Ademais, vacinar nos centros escolares facilita a conciliación familiar xa que evita que os pais teñan que pedir un permiso laboral para acudir ao centro de saúde", destacou. Optarán pola vacina vía intranasal, "máis cómoda e menos invasiva para os nenos e que, por tanto, ten mais aceptación".
O presidente lembrou que nesta primeira experiencia participaron 55 centros escolares, cunha mostra de 18.966 alumnos de entre 3 e 11 anos. Da poboación diana, 9.668 alumnos recibiron a vacina fronte á gripe, o que supón unha cobertura vacunal do 50,98%, taxa moi similar á inscrita nos puntos habituais de vacinación dos centros de saúde, onde o mesmo grupo de idade tivo unha taxa de participación de 50,7%.
Así mesmo, a análise por grupos de idade mostra que os máis novos, os nados en 2021 e 2022, presentan maiores coberturas nos puntos habituais de vacinación -centros de saúde, hospitais e consultas-, con taxas do 58,57% e do 54,14%, respectivamente.
Tal e como recollen os datos analizados polo Consello este luns, a partir do cinco anos, a vacinación realizada no ámbito escolar adquire un maior peso, superando a taxa de cobertura dos puntos de vacinación.
Esta diferenza entre ambos os grupos pode relacionarse co contacto máis estreito das familias dos nenos de menor idade co sistema sanitario a través do calendario de vacinación infantil, o que facilita que unha maior proporción das vacinacións realícese nos centros de saúde.
Datos do programa piloto
O programa piloto de vacinación en centros escolares desenvolveuse en centros representativos de concellos urbanos, semiurbanos e rurais. No sete cidades galegas rexistrouse unha maior cobertura de vacinación escolar, cunha media de 54,77%.
Por áreas sanitarias, a de Santiago de Compostela e Barbanza alcanzou a maior participación, cun 58,27%; seguida de Vigo, cun 54,77%; Ferrol, cun 50,70%; A Coruña e Cee, cun 49,96%; Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, cun 47,73%; Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, cun 46,83%; e Pontevedra e O Salnés, cun 45,53%.
Para a próxima campaña, a ampliación do programa distribuirase entre o sete áreas sanitarias. Concretamente, a área da Coruña e Cee sumará tres centros, até alcanzar 12; Ferrol incorporará dous, até catro; Santiago de Compostela e Barbanza engadirá tres, até 14; Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, tres, até 12; Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, tres, até 13; Pontevedra e O Salnés, tres, até 9; e Vigo, tres, sumando 11 centros educativos.
GALICIA, LÍDER EN PREVENCIÓN E INMUNIZACIÓN
O presidente da Xunta tamén destacou que Galicia conta co calendario de inmunización máis amplo e completo de España, con elevadas coberturas nas principais inmunizaciones ao longo de todas as etapas da vida.
Un exemplo é a vacinación fronte á gripe entre as persoas de 80 ou máis anos, que alcanzou unha cobertura do 81,22% na última campaña.
Alfonso Rueda subliñou que en 2025 a comunidade galega converteuse na primeira comunidade autónoma en ampliar a vacinación antigripal infantil até os 11 anos de idade, incorporando a administración intranasal da vacina como opción preferente para a poboación infantil, unha medida orientada a facilitar a vacinación e incrementar a súa aceptación entre os menores e as súas familias.
Así mesmo, Galicia foi pioneira na ampliación da protección fronte ao meningococo B coa incorporación ao calendario de vacinación dunha dose de reforzo aos 12 anos, que comezou a administrarse o pasado mes de maio.