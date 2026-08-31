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Galicia

Vuelca un camión con 180 cerdos en Nogueira de Ramuín, Ourense

El conductor resultó ileso pero varios de los animales cayeron al río

Efe
31/08/2026 18:30
Un camión con 180 cerdos volcó en Nogueira de Ramuín, Ourense
Un camión con 180 cerdos volcó en Nogueira de Ramuín, Ourense
Guardia Civil
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El conductor de un camión resultó ileso tras volcar su vehículo, en el que transportaba cerdos, en Nogueira de Ramuín (Ourense), según el 112 Galicia.

El siniestro se produjo pasadas las 07.40 horas y los servicios de emergencia han trabajado en la zona para retirar a los animales.

Fue un particular quien alertó al 112 Galicia de este vuelco que se registró en el kilómetro 553 de la N-120, a la altura de A Carballeira. Indicó que el camionero ya estaba fuera del vehículo y que se encontraba mareado.

El Centro Integrado de Atención a las Emergencias solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas, el GES de Pereiro de Aguiar y los servicios de mantenimiento de la carretera.

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El vehículo transportaba unos 180 cerdos, y varios de ellos cayeron a un río.

El accidente ha obligado a cortar la carretera N-120 entre los kilómetros 550 y 558 por las tareas de limpieza, según el 112 Galicia.

Se han habilitado varios desvíos, a través de la N-120A para tráfico ligero, mientras que para los vehículos pesados se desvía hacia Chantada–Monforte de Lemos por las vías N-544, N-525 y N-540 en sentido decreciente y también en dirección creciente de Monforte de Lemos hacia Ourense.  

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