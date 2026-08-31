El sorprendente dominio del 'gallego' del Papa

El Papa, durante un acto el pasado domingo en Castel Gandolfo EFE

Aunque quizá no tanto a quienes conocen sus profundas raíces gallegas, el Papa León XIV ha sorprendido este verano al hablar en portugués y 'gallego' durante un evento con el Ordinariato Castrense de Portugal. Los delegados del organismo fueron recibidos en el Vaticano por el pontífice el pasado 24 de agosto con motivo de su 60 aniversario. donde el Papa se atrevió con un breve discurso en portugués.

Como puede verse en un vídeo compartido por Vatican News, el Papa comenzó su intervención bromeando sobre su capacidad lusófona: "En portugués puedo leer, pero hablar es más difícil". Modestia aparte, lo cierto es que León XIV se defendió sin problemas. "O ser humano, por muita responsabilidade que tenha, por muito poder que exerça, por muito irreprensível que seja, é sempre faminto de infinito e sedento de eternidade. Ora, o infinito e a eternidade estão ao nosso alcance em Jesus Cristo: são Dom do Senhor".

En castellano, este discurso se traduce de la siguiente forma: "El ser humano, por mucha responsabilidad que tenga, por mucho poder que ejerza, por muy irreprochable que sea, siempre tiene hambre de infinito y sed de eternidad. Ahora bien, el infinito y la eternidad están a nuestro alcance en Jesucristo: son un don del Señor". El Pontífice, ante la entidad religiosa y militar lusa, recordó así que la misión de las fuerzas de seguridad consiste en defender "la soberanía de la Patria y el Estado de derecho, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y protegerlos de las injusticias", y les exhortó a mantenerse "fuertes en el Señor".

El papa León XIV se confiesa y reconoce que tiene orígenes gallegos Más información

El Ideal Gallego ya había adelantado que León XIV tiene orígenes gallegos. Sus raíces en la comunidad se remontan, al menos, hasta el siglo XVII, donde se localizó a Benito Bastos, su quinto trastarabuelo (es decir: el padre del tatarabuelo). El Papa visitó este verano Cataluña, Madrid y las islas Canarias, pero aún no ha estado en Galicia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le invitó a visitar la tierra de sus ancestros el próximo año, coincidiendo con el Xacobeo 2027.