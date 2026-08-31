El canon reducido de Sogama supuso un ahorro de 7,6 millones

Balas de envases plásticos ya seleccionados en la planta | archivo el ideal gallego Archivo El Ideal Gallego

Sogama hizo públicas las cuentas correspondientes al ejercicio de 2025, en las que destacan, entre otras cuestiones, el ahorro superior a los 7,6 millones de euros que el canon reducido aplicado por la Sociedad supuso para las arcas de los 210 ayuntamientos que se acogieron al mismo.

Para lograr esta disminución de costes, recuerda Sogama, los entes locales debían dar cumplimiento a uno de estos dos requisitos: reducir en un 1% la producción de residuos respecto al año inmediatamente anterior o incrementar en un 3% la aportación al reciclaje de la bolsa amarilla o al compostaje de la marrón.

Trabajo y esfuerzo

Con ello, Sogama y la Xunta querían premiar e incentivar a aquellos ayuntamientos “que trabajan y se esfuerzan en avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos en la que prime la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclaje, conforme a las directrices europeas”.

Los menores ingresos derivados del canon fueron compensados por la Xunta, socio mayoritario, con una aportación realizada a Sogama de diez millones de euros.

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Varapalo del Estado

Paralelamente, Sogama aseguró que “el principal varapalo económico para la Sociedad vino de la mano del Estado”, que “decidió eliminar de forma unilateral la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica mucho antes del plazo comprometido, fijado para 2026, dejando de ingresar Sogama por este concepto alrededor de 18 millones de euros cada año”.

A esto debe añadirse el mantenimiento, por parte del Gobierno central, “de los impuestos al vertido y a la incineración, que vienen a suponer un coste adicional para esta empresa pública de más de 9 millones de euros anuales”.

“En un contexto de incremento de costes en la gestión de los residuos, la Xunta ha sido la única administración que ha demostrado estar al lado de los ayuntamientos en la gestión de los residuos, actuando para evitar que las políticas impositivas aplicadas por el Gobierno central asfixiasen más a las arcas locales y repercutiesen en la ciudadanía”, asegura Sogama.

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Por otra parte, las cuentas ponen en valor el incremento de la cifra de negocio por parte de la compañía, que subió en un 5,6% hasta llegar a los 139,6 millones de euros (frente a los 132,1 millones del año 2024), así como el período medio de pago a proveedores, establecido en cinco días.

La deuda financiera se cerró con una disponibilidad de póliza de crédito de 6,5 millones de euros, importe que permitió a la Sociedad realizar inversiones en 2025 por más de 8 millones de euros, destinadas al proceso de transformación digital, contemplado en su plan estratégico 2025-2030, y con el que ganará en eficiencia y transparencia, haciendo un seguimiento de la trazabilidad del residuo.