A Xunta destina 1,8 millóns a axudas para comedores escolares xestionados polas ANPA
A Consellería de Educación convocou, en réxime de concorrencia non competitiva, as axudas económicas destinadas ás asociacións de nais e pais do alumnado (ANPA) para o cofinanciamento dos servizos de comedor escolar correspondentes ao curso académico 2025/26 cunha partida de 1,8 millóns de euros.
O Diario Oficial de Galicia publica esta liña, dirixida ás ANPA de centros públicos non universitarios de ensino básico obrigatorio e segundo ciclo de educación infantil cubrirá gastos de xestión talles como custo diario do menú por comensal, a vixilancia, mantemento, limpeza, enxoval e instalacións, así como pólizas de seguros vinculadas ao servizo.
A contía máxima da subvención poderá alcanzar ata o 100% do gasto xustificado e determinarase segundo a media diaria de menús servidos por usuario durante un máximo de 178 días lectivos.
As contías por usuario e día fíxanse en 0,78 euros para comedores de 1 a 100 menús diarios, 0,72 euros para aqueles de 101 a 200 menús, e 0,66 euros para comedores con máis de 200 menús diarios.
As solicitudes deberán tramitarse obrigatoriamente por medios electrónicos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia nun prazo dun mes, cuxo inicio se fixará tras transcorrer oito días naturais desde o día seguinte á publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.