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Galicia

Matthew Wright inicia desde A Illa de Arousa su vuelta al mundo en solitario en un velero

Efe
30/08/2026 13:56
El aventurero australiano, Matthew Wright, en el barco con el que dará la vuelta al mundo desde A Illa
El aventurero australiano, Matthew Wright, en el barco con el que dará la vuelta al mundo desde A Illa
Aitana Vidal
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El médico australiano Matthew Wright ha iniciado este domingo su aventura para dar la vuelta al mundo sin escalas en solitario en un velero que ha zarpado pasadas las once y media de la mañana del puerto de Xufre de A Illa de Arousa.

A su salida, Wright ha sido despedido por veintiuna salvas de cañón, el máximo honor en la tradición naval, en su partida a bordo del 'Agitator', de apenas once metros de eslora, para circunnavegar el globo terráqueo por la ruta de los grandes cabos.

Varios barcos lo han acompañado en los primeros minutos de su empresa naval, a la que prevé dedicarle los próximos ocho meses para recorrer unas veintisiete mil millas náuticas, alrededor de cincuenta mil kilómetros, sin ningún tipo de ayuda.

El aventurero australiano, Matthew Wright, en el barco con el que dará la vuelta al mundo desde A Illa

A Illa despedirá a Matthew Wright con 21 cañonazos para emprender su vuelta al mundo

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"A menudo te encuentras con personas que planeaban hacer ciertas cosas a los 65 o 70, al jubilarse, pero antes de eso sufren un problema de salud que nunca habían previsto. Soy muy consciente de ello y creo que este es un momento excelente en mi vida para lanzarme a hacerlo", contaba el urgenciólogo australiano esta semana en una entrevista con EFE.

En ella, explicaba que se ha tomado un año sabático para preparar este viaje, cuyos preparativos le trajeron a España a principios de julio y, casi dos meses después, zarpa para iniciar una ruta que pasará por Canarias y Cabo Verde, bajará hasta el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, y desde ahí seguirá la travesía hasta el sur de Australia y Nueva Zelanda.

Desde allí atravesará el Pacífico para bordear el Cabo de Honor, la etapa más peligrosa del periplo, con vientos y olas muy fuertes, así como tormentas y temperaturas muy bajas, para luego regresar al Atlántico y poner rumbo de vuelta a A Illa de Arousa.  

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