Hasta siete vehículos colisionan en  en Rianxo por los restos de una salida de vía en la AG-11 

Puente de la autovía del Barbanza, en Rianxo EFE/Xurxo Martínez

Siete coches han sufrido desperfectos este domingo después de impactar contra las piedras desprendidas por una salida de vía previa en la AG-11, a su paso por el lugar de Asados, en Rianxo (A Coruña).

Según indica el 112 Galicia, el suceso se produjo en el kilómetro 16 de esta infraestructura y el primer aviso fue dado ya pasada la una de la madrugada; aunque poco después varios conductores refirieron que un vehículo había volcado tras salirse de la carretera y que varias personas necesitaban asistencia sanitaria urgente.

Desplazados hasta el lugar bomberos de Boiro, Guardia Civil y efectivos de Protección Civil de Rianxo, pudieron comprobar que el primer accidente se produjo tras impactar un coche contra unas rocas que estaban en uno de los márgenes de la carretera, lo que provocó su desprendimiento y caída sobre la calzada.

A consecuencia de ello, hasta siete vehículos que circulaban por la AG-11 terminaron colisionado con los restos del impacto y sufriendo diversos daños materiales.

La carretera permaneció cortada durante aproximadamente media hora para dar retirada a estos fragmentos, mientras que dos de las personas afectadas tuvieron que ser trasladadas al hospital para evaluar y tratar las lesiones sufridas.