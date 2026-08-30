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Galicia

El uso de IA en empresas gallegas de diez o más trabajadores aumentó más del 50% en un año

Efe
30/08/2026 14:15
Imagen referencial de un servicio de inteligencia artificial
Archivo El Ideal Gallego 
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Las empresas gallegas de diez o más trabajadoras que emplean inteligencia artificial (IA) en su labor cotidiana crecieron un 56,5% en el último año, según los datos de un estudio elaborado por el Observatorio de la Sociedad de la Información y la Modernización de Galicia (Osimga).

Esta entidad, dependiente de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), ha compartido este domingo los detalles de este informe, que recoge que una de cada cinco empresas de este tamaño ha incorporado ya la IA a su práctica diaria.

El uso de esta tecnología ha aumentado en todos los segmentos empresariales, con especial incidencia en el ámbito de las microempresas, donde fue del 84,9%, lo que implica que está presente en una de cada diez entidades de este tipo.

Imagen representativa de interacción humanos entre los humanos y la IA

La agencia que vigilará la inteligencia artificial en España está en A Coruña

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El estudio realizado también constata un crecimiento en la contratación de servicios de computación en la nube, por encima de la media estatal, y de analítica de datos.

Del mismo modo, se consolida el comercio electrónico como otro canal de actividad empresarial, dado que el 27% de las empresas con diez o más trabajadores ya ofrece también sus servicios a través de internet.

Además, crece el empleo de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de forma que una de cada cinco compañías con diez o más trabajadores cuenta con al menos una de estas personas en plantilla.

La ciberseguridad sigue representando la mayor de las partidas de inversión tecnológica de las empresas gallegas, con 669 millones de euros, mientras que los sistemas de IA supusieron un gasto de 70,6 millones. 

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