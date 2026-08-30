El regreso del anticiclón trae cielos despejados este domingo en la mayor parte de Galicia

El sol vuelve a A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Después de varias jornadas de inestabilidad atmosférica, la influencia anticiclónica se irá recuperando este domingo en Galicia y dejará consigo cielos despejados o con pocas nubes en la mayor parte de la comunidad.

Así lo recoge el pronóstico de MeteoGalicia para esta jornada, en la que habrá cielos con abundante nubosidad durante la mañana, especialmente en el oeste del territorio gallego, que con el paso de las horas irán abriéndose y dejando grandes claros.

Las temperaturas, por su parte, no experimentarán grandes cambios, apenas un ligero ascenso; mientras que el viento soplará flojo desde el suroeste por la mañana y, conforme avance el día, lo hará más desde el oeste, con posibilidad de que se registren intervalos moderados en el litoral norte.

En A Coruña las mínimas serán de 17 grados y las máximas de 22. Para el resto de Galicia, Lugo tendrá la temperatura más baja del día con 13 grados y Ourense alcanzará la más alta, con 27.