Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Cuatro orcas embisten una embarcación de recreo en la ría de Pontevedra y dañan su timón

Europa Press
30/08/2026 11:11
Imagen referencial de una orca
Archivo El Ideal Gallego 
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cuatro orcas han embestido una embarcación de recreo en la ría de Pontevedra y, como consecuencia, dañado su timón, este sábado. El barco había participado en la regata Trofeo Ignacio Montenegro, y se disponía a volver a casa cuando sucedieron los hechos.

Tal y como ha trasladado el Club Náutico de San Vicente de O Grove,  el incidente tuvo lugar pasadas las 19.00 horas de la tarde, durante la entrega de premios de la regata.

Uno de los participantes que se encontraba en tierra recibió una llamada de sus compañeros, que navegaban regresando a casa, a la altura de Camouco y Picamillo, en la que le alertaban de que habían sido embestidos por cuatro orcas.

A raíz del ataque, el timón de la embarcación se vio afectado, perdiendo partes de poliéster del mismo y capacidad de giro. Por ello, inicialmente se contactó con Salvamento Marítimo Fisterra, para solicitar una embarcación de rescate.

Sin embargo, pudieron regresar a la costa de O Grove por sus propios medios y la unidad preparada de salvamento no llegó a movilizarse. De todas maneras, pese a permitir su regreso, el timón deberá ser sustituido íntegramente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

FOTODELDÍA - CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes. EFE/JALAL MORCHIDI

Ceuta clama por la devolución de los migrantes, un mes después de la entrada masiva
EFE
Tormenta eléctrica en un concierto de Iván Ferreiro en el pasatiempo de Betanzos.

Un día en la vida
Quintana
El ideal gallego

Cuatro orcas embisten una embarcación de recreo en la ría de Pontevedra y dañan su timón
Europa Press
El sol vuelve a A Coruña

El regreso del anticiclón trae cielos despejados este domingo en la mayor parte de Galicia
EFE