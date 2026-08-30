Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Abierto el plazo para solicitar la ayudas de la Xunta destinadas a víctimas de violencia sexual

Europa Press
30/08/2026 12:13
Una imagen referencial de la violencia de género
Archivo El Ideal Gallego 
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta ha trasladado que mantiene abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a víctimas de violencia de género hasta el próximo 30 de octubre.

En nota de prensa, el Gobierno autonómico ha detallado que con estas ayudas, dotadas con un presupuesto de dos millones de euros, busca favorecer la recuperación integral de las mujeres afectadas por este tipo de violencia, que podrán recibir hasta 12.500 euros.

Una mujer muestra un cartel en el que se puede leer 'ni una más' durante un acto de repulsa por un crimen machista en Toledo el pasado 22 de julio

Galicia cuenta con 69 concellos inscritos en sistema VioGén, cuatro más que hace un año

Más información

Así, el Ejecutivo autonómico ha puesto en valor Galicia por ser una de las primeras comunidades en ofrecer una ayuda específica para las víctimas de violencia sexual y sus hijos.

En este sentido, ha señalado que se refuerza así el paquete de medidas puesto a disposición de todas las víctimas de violencia machista para contribuir a los procesos de recuperación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

FUna foto distribuida por la NASA muestra el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA, en el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, EEUU

Despega Roman, el telescopio de la NASA con un campo de visión cien veces mayor que Hubble
EFE
Estilo ideal

Una verdadera “femme de mode”
Natalia Alcayde
Marcos Rodríguez, maestro fotógrafo internacional

Macos Rodríguez, maestro fotógrafo internacional |“Ahora me importa menos impresionar y prefiero hacer pensar”
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

Cuenta atrás en la vuelta al cole: hora de adelantar el despertador y recuperar rutinas
EFE