Abierto el plazo para solicitar la ayudas de la Xunta destinadas a víctimas de violencia sexual

Una imagen referencial de la violencia de género Archivo El Ideal Gallego

La Xunta ha trasladado que mantiene abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a víctimas de violencia de género hasta el próximo 30 de octubre.

En nota de prensa, el Gobierno autonómico ha detallado que con estas ayudas, dotadas con un presupuesto de dos millones de euros, busca favorecer la recuperación integral de las mujeres afectadas por este tipo de violencia, que podrán recibir hasta 12.500 euros.

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Así, el Ejecutivo autonómico ha puesto en valor Galicia por ser una de las primeras comunidades en ofrecer una ayuda específica para las víctimas de violencia sexual y sus hijos.

En este sentido, ha señalado que se refuerza así el paquete de medidas puesto a disposición de todas las víctimas de violencia machista para contribuir a los procesos de recuperación.