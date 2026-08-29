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Galicia

A Coruña respalda la manifestación del 2 de septiembre en apoyo a Ceuta 

En Ferrol, Santiago y Vigo también habrá concentraciones

Europa Press
29/08/2026 12:33
Protestas en las calles de Ceuta contra la crisis migratoria este viernes en la ciudad autónoma. EFE/Reduan
Protestas en las calles de Ceuta contra la crisis migratoria este viernes en la ciudad autónoma.
EFE/Reduan
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Más de 260 municipios han respaldado de manera oficial concentraciones ciudadanas frente a sus ayuntamientos, previstas para el 2 de septiembre a las 20.00 horas -coincidiendo con el Día de Ceuta-, secundando la iniciativa 'Por Ceuta' en apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria. 

En A Coruña la concentración será frente al Ayuntamiento de María Pita. También hay convocatorias de protesta en Ferrol y Santiago de Compostela. Asimismo, en Pontevedra habrá concentraciones en los municipios de Vigo y su capital. 

El llamamiento ha instado a la población a que se congregue frente a sus respectivos ayuntamientos.

Silvia Ceuta

Una coruñesa organiza una protesta por Ceuta en María Pita

Más información

La iniciativa 'Por Ceuta', que tuvo su origen en redes sociales, ha ordenado a través de su web las convocatorias ciudadanas en los distintos municipios y está informando sobre cómo organizar las protestas. En la página se detalla qué ayuntamientos han convocado la manifestación y cuáles obedecen al llamamiento de las redes sociales.

En toda España 

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha exhortado a los municipios españoles a secundar la manifestación ciudadana convocada en redes que tendrá lugar en Ceuta.

Al menos serán 260 las poblaciones, destacando a la ciudad hermana de Melilla, que han confirmado su participación, además de la prevista en Bruselas, frente al Parlamento Europeo, a la espera de otros municipios que se sumen a esta ola de apoyo.

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