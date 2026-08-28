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Galicia

La Xunta adjudica por casi 460.000 euros el servicio de retirada y valorización del vidrio del complejo de Sogama

Europa Press
28/08/2026 19:39
Un iglú verde para el reciclaje de vidrio
Archivo El Editorial Gallego  
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La Xunta adjudica por un importe de cerca 460.000 euros el servicio de retirada y valorización del vidrio contenido en la fracción de rechazo resultante del tratamiento de la bolsa negra del complejo de Sogama.

Este contrato, con una duración inicial de dos años y prorrogable por dos años más, tiene como objetivo contribuir a incrementar las tasas de reciclaje en Galicia y evitar el vertido del material.

Si bien los envases de vidrio deberían ser depositados en origen en el iglú verde, lo cierto es que aún llegan importantes cantidades de este material al Complejo Medioambiental de Cerceda.

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Después de someter a tratamiento la bolsa negra mediante la segregación automática de la parte reciclable para enviar a la industria transformadora y la valorización energética de la no reciclable, aun queda, en el rechazo resultante del proceso, una cantidad de vidrio que puede ser recuperada para distintos usos, evitando su vertido.

En un comunicado la Xunta recuerda que el vidrio incrementa el peso de la bolsa negra que los ayuntamientos entregan en sus instalaciones y, por lo tanto, el importe de la factura que estos deben abonar. De ser depositado en los iglús correspondientes, los entes locales no solo pagarían menos a Sogama, sino que recibirían ingresos por parte de las entidades recicladoras.

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