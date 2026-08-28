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Galicia

Galicia recibe 45,6 millones de euros del Gobierno por el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 

La Xunta considera los fondos "insuficientes" y recuerda que "no comparte" el modelo de financiación

Europa Press
28/08/2026 18:18
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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya ha completado la transferencia de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas, compuesta por 800 millones de los 7.000 millones que contempla el plan durante toda su vigencia. Estos 800 millones servirán para la puesta en marcha de nuevas políticas públicas en materia de vivienda en España.

Fuentes de la Consellería de Vivenda también lo han confirmado. Concretamente, a Galicia le corresponden 45,6 millones de euros.

Con todo, remarcan que los fondos son "insuficientes" y recuerdan que la Xunta de Galicia "no comparte" el modelo de financiación "impuesto" a las comunidades, que para Galicia supone asumir una cofinanciación del 40%. Así, "mientras Galicia quintuplica la aportación, el Estado apenas la duplica", lamentan.

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El Ejecutivo gallego vuelve a acusar al Gobierno de actuar "con improvisación, sin diálogo con las CCAA y cambiando las reglas de juego en el último momento", puesto que denuncian que los fondos llegaron sin convenio alguno que fije las condiciones de la cofinanciación.

Con todo, destacan, Galicia participa en el plan y "cumple con responsabilidad". Alegan que la llegada tardía de los fondos les obligó a hacer convocatorias vinculadas con el plan en pleno verán, que tendrán que estar resueltas en diciembre.

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Sobre esto, recuerdan que la Xunta convocó el pasado 19 de agosto las primeras ayudas vinculadas con el plan para la adquisición o autopromoción de vivienda por menores de 36 años en ayuntamientos con menos 10.000 habitantes por un presupuesto de dos millones de euros.

Gobierno: Respuesta "contundente" al problema de la vivienda

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado que el compromiso del Gobierno de España con todas las administraciones públicas ha sido "desde el primer momento" dar una respuesta "clara, contundente y coordinada al problema de la vivienda".

Asimismo, ha detallado que esta primera anualidad ya permitirá "hacer frente a la crisis impulsando más vivienda pública y protegida para siempre, con más y mejores mecanismos de transparencia".

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