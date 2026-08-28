El Gobierno licita por 5,5 millones de euros la restauración de las marismas de la ensenada de Mera

Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Archivo El Ideal Gallego

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, ha licitado por 5.498.646,03 euros las obras de restauración de las marismas de la ensenada de Mera, en la ría de Ortigueira.

Así, el anuncio de la licitación será publicado este viernes en el Boletín Oficial do Estado (BOE) y la actuación se enmarca en el Proyecto LIFE de zonas húmedas de la Unión Europea.

Según ha indicado la Delegación del Gobierno en un comunicado, el objetivo principal de la actuación es recuperar la funcionalidad ecológica de más de 50 hectáreas de superficie de la marisma de Mera, restableciendo su conexión con la dinámica natural de la ría.

El proyecto, entre otras acciones, prevé eliminar dos elemento artificiales que alteran el funcionamiento del humedal, sobre todo los vinculados a antiguas instalaciones acuícolas que ya no están en funcionamiento.

De esta forma, las empresas interesadas en realizar las obras podrán presentar sus ofertas hasta las 12.00 horas del 8 de septiembre.