La Xunta ve “insuficiente” los 25 millones para Ceuta

Fabiola García interviene durante un pleno del parlamento EFE

La Xunta considera “completamente insuficientes” los 25 millones de euros que se destinarán a la atención de menores migrantes en Ceuta, aprobados este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, en la que la conselleira de Política Social, Fabiola García, insistió en su apuesta por la reagrupación familiar sin cerrarse a acoger a menores migrantes. “Pero siempre con consenso, planificación y financiación”, matizó.

Esta reunión, con un único punto del día sobre esta ayuda económica, estuvo marcada por la ausencia de Aragón, Extremadura y Castilla y León, todas ellas comunidades en las que Vox comparte gobierno con el PP. Sin embargo, el resto de comunidades presentes votaron a favor de la partida que el Gobierno del Estado destinará para este fin.

Por parte de Galicia, estuvieron presentes de forma telemática la conselleira y el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey. En declaraciones a los medios, Fabiola García trasladó que en su intervención recalcó que considera la cuantía “completamente insuficiente”, una postura que aseguró que es compartida por el resto de comunidades autónomas –también Ceuta– e incluso por el Gobierno.

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“También quisimos trasladar que Galicia siempre ha sido y será una comunidad autónoma solidaria. Vamos a seguir siendo solidarios, pero vamos a continuar reclamando diálogo, planificación, coordinación y financiación”, reiteró García, que además preguntó por el número concreto de menores presentes en Ceuta al Gobierno, que dijo desconocerlo.

Reparto de menores

Sobre el abordaje en la reunión de un posible reparto de menores, la responsable autonómica aclaró que, al ser el único punto del día la ayuda a Ceuta, no se trató “nada” en relación a este otro asunto. “La ministra también nos ha trasladado que iremos viendo cómo va evolucionando esta crisis migratoria en sucesivas conferencias sectoriales”, anunció.

García no se cerró a la acogida de llegar a ser el caso: “Galicia es una comunidad solidaria. Estamos dispuestos a acoger nuevos menores migrantes, pero siempre que exista consenso, planificación y financiación”.

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De igual modo, la conselleira insistió en que tiene que ser el propio Ejecutivo estatal el que ordene a las comunidades “cómo actuar” y “cuáles van a ser las responsabilidades” que tengan las mismas en ello. “Pero también es muy importante la responsabilidad que tiene que asumir el propio Gobierno de España y no delegar en ellas la solución a una crisis migratoria tan grave como está ocurriendo”, zanjó.