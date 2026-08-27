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Galicia

Destacan o compromiso dos mozos galegos no exterior co patrimonio

Rapaces de Uruguai, Venezuela, Cuba e Arxentina participan na iniciativa da Xunta ‘Conecta co Voluntariado’

Fran Moar
Fran Moar
27/08/2026 00:05
Os mozos chegaron ao aeroporto de Alvedro, no concello de Culleredo, donde foron recibidos polo director xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda
Os mozos chegaron ao aeroporto de Alvedro, no concello de Culleredo, donde foron recibidos polo director xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda
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A Xunta salienta o valor da iniciativa ‘Conecta co Voluntariado en Galicia’ no pulo do compromiso da mocidade galega do exterior co patrimonio da comunidade autónoma. O secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibiu onte no aeroporto de Alvedro a un grupo de mozos, procedentes de Uruguai, Arxentina, Cuba e Venezuela, que participa na modalidade cultural de este programa. 

Segundo a Xunta, esta iniciativa, que se desenvolve en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude e a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, favorece o reencontro das novas xeracións coas súas raíces ao tempo que promove a súa implicación activa na conservación do patrimonio galego.

Miranda destacou que esta experiencia ofrece á mocidade a oportunidade de “coñecer a Galicia dos seus pais e avós dunha maneira diferente, vivíndoa desde dentro e contribuíndo directamente a conservar un patrimonio que tamén forma parte das súas raíces”. 

O secretario xeral salientou tamén a importancia de favorecer a convivencia entre a mocidade galega do exterior e a residente na comunidade, creando vínculos persoais e afectivos que permitan manter e reforzar a relación das novas xeracións coa terra.

O voluntariado cultural desenvolverase ata o 6 de setembro no Castro de Viladonga, no concello lugués de Castro de Rei, onde os participantes colaborarán co equipo de traballo do xacemento en tarefas de escavación e conservación. Nesta edición participan 17 mozos do exterior, cunha idade media de 24 anos: oito proceden da Arxentina, tres de Cuba, dous de Uruguai e catro de Venezuela. A eles sumaranse arredor de cinco mozos residentes en Galicia. No conxunto do programa participan nesta edición preto de 40 persoas procedentes do exterior e de entre 21 e 30 anos.

Proxección cara o futuro

Miranda tamén salientou, na súa estadía en Alvedro, que iniciativas como esta permiten que a relación coa Galicia exterior se proxecte cara o futuro. 

“Queremos que estes mozos descubran Galicia, que a sintan como propia e que esta experiencia reforce un vínculo que continúe cando regresen aos seus países”. A mocidade do exterior que se achega ás súas raíces é unha nova ponte que construímos entre Galicia e a súa diáspora”, dixo.

Requisitos 

Os requisitos que teñen que cumplir os interesados en participar en esta iniciativa son: ter entre 22 e 30 anos; nacer en Galicia ou ser descendente dun emigrante galego residente no estranxeiro; poseer a nacionalidade española; estar vinculado a calquier municipio galego inscrito no Registro de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) cunha antigüedade mínima de tres meses. 

Tamén, non debe ter ningunha discapacidade que lle limite facela viaxe ou participar nas distintas actividades. 

María A. Aurrecoechea | “Estoy muy emocionada con esta experiencia”

María Alejandra Aurrecoechea é orixinaria de Venezuela pero os seus avós son de Lugo. Non é esta a primera vez que visita a comunidade galega, xa estivo no ano 2019 noutro programa de actividades que se celebrou en Gandarío, no municipio de Bergondo. 
Que supón para vostede esta experiencia? 
Estoy muy emocionada. Primero por las actividades de voluntariado que vamos a realizar y, en segundo lugar, por la gente que voy a conocer. 
Ten vostede antecedentes galegos, non? 
Sí, mis abuelos son españoles, son gallegos de Lugo. 
Estivo vostede en Galicia con anterioridade? 
Sí, estuve en el año 2019. Hice el Camino de Santiago y también realice un taller de actividades en Gandarío. 
E, que é o que van facer vostedes o longo de estes días? 
Vamos a realizar actividades de voluntariado en la localidad de Castro de Rei, visitaremos diversas localidades gallegas y también haremos encuentros para conocernos. 

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