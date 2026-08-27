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Galicia

Baja la compraventa de viviendas en Galicia pero se disparan los precios, según los notarios

Europa Press
27/08/2026 17:57
Vivienda pública en Xoán Vicente Viqueira en Sada
Un conjunto residencial en Sada
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La compraventa de viviendas en Galicia experimentó un descenso interanual del 1,6% en junio de 2026 con respecto al mismo mes de 2025, una bajada moderada que se sitúa muy por debajo del promedio estatal ubicado en -4,0%.

Este ligero descenso en el número de operaciones contrasta con un notable incremento del 13,7% en el precio del metro cuadrado y una reducción del 4,8% en la concesión de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda.

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Así se desprende de la comparativa interanual del Centro de Información Estadística del Notariado y difundida por el Colexio Notarial de Galicia, que señala que en el conjunto de España los precios se incrementan un 8,8% y las hipotecas para vivienda suben un 0,2%.

En concreto, según estos datos, en junio se efectuaron en la comunidad autónoma 2.636 operaciones de compraventa, situándose el precio medio en 1.333 euros por metro cuadrado, lo que representa un encarecimiento del 13,7% respeto al mismo mes del año anterior.

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Por tipo de inmueble, la compraventa de pisos cayó en Galicia un 3,8% interanual -con un total de 1.847 operaciones-, mientras que la de viviendas unifamiliares creció un 3,9% -con 789 transacciones-.

Asimismo, el precio medio de los pisos subió un 18,4% hasta alcanzar el 1.838 euros por metro cuadrado, y el de las unifamiliares aumentó un 13,2%, situándose en 827 euros.

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Constitución de sociedades

Los datos del Centro de Información Estadística del Notariado reflejan también que en junio de 2026 se constituyeron en Galicia 416 nuevas sociedades, lo que representa un incremento del 3,5% en comparación con el año anterior, acompañando la tendencia positiva estatal que se sitúa en 2,1%.

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