Las provincias de Pontevedra y A Coruña estarán este jueves en alerta amarilla por lluvia

Una mujer trata de protegerse de la lluvia, la última jornada mojada del verano Javier Alborés

La provincia de Pontevedra y algunas zonas de la provincia de A Coruña activarán durante la madrugada de este jueves la alerta amarilla por lluvias localmente fuertes, según Meteogalicia.

El aviso comenzará a las 00.00 horas y se extenderá hasta las 06.00 horas de la misma jornada, al esperarse lluvias que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

De esta forma, la alerta afectará al interior y sudoeste de la provincia de A Coruña y a toda la provincia de Pontevedra.

Para el jueves, la comunidad gallega seguirá en la influencia de las bajas presiones, con una masa de aire frío llegando de latitudes superiores. Así, se esperan cielos con intervalos nubosos y lluvias localmente fuertes.

Las temperaturas volverán a sufrir un descenso y el viento será del sur-sudoeste, moderados en general, con intervalos fuertes en el litoral.